بعد الجدل والاتهامات بالانحياز .. فيفا يصدر بيانًا بخصوص هدف كرواتيا الملغي ضد البرتغال

أثار الهدف الذي ألغي بسبب التسلل الذي سجله يوشكو جفارديول في الدقيقة 103 من مباراة البرتغال وكرواتيا، ضمن دور الـ32 من كأس العالم، جدلاً واسعاً وأثار سخطاً كبيراً.

ألغى الحكم النرويجي هدفًا جعل النتيجة 2-2 بعد مراجعة الفيديو، والسبب لمس إيجور ماتانوفيتش، المهاجم الكرواتي، الكرة قبل وصولها إلى ماريو باساليتش، مما وضعه في وضع تسلل.

مرر ماريو باساليتش الكرة بعدها إلى جفارديول، الذي كان بالتأكيد في وضع سليم. لم يلاحظ أي لاعب على أرض الملعب هذه اللمسة، كما أكد لوكا مودريتش في نهاية المباراة: «قال الحكم إنه لمس الكرة، لكننا راجعنا الإعادة والفيديو، ولم نرى في أي مكان أنه لمسها. إذا لم يلمس الكرة، فهذا يعني أنه ليس في وضع تسلل».



