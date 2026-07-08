ويتناقض هذا القرار بشكل حاد مع قرار الهيئة الإدارية مؤخرًا بإلغاء إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، مما يضيف مزيدًا من الإحباط لفرنسا وهي تخطط لمسارها المحتمل نحو نصف النهائي.
تناقض صارخ .. فيفا يعلن قراره بشأن طلب فرنسا رفع الإنذار عن مايكل أوليسي قبل مواجهة المغرب
فيفا يؤيد البطاقة الصفراء التي صدرت في مباراة الفوز على باراجواي
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، أكد ديشان أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قدّم طلبًا رسميًا لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها أوليسي خلال مباراة دور الـ16 ضد باراجواي.
وكان المهاجم قد تلقى البطاقة في الدقائق الأخيرة من المباراة عقب اشتباك مع ماتياس جالارزا.
وأظهرت الإعادة أن أوليسي شد قميص اللاعب الباراجواياني، رغم أنه لم يضربه، سقط جالارزا على الأرض وهو يعاني من ألم واضح.
وكان أوليسي لاعباً أساسياً في صفوف المنتخب الفرنسي خلال هذه البطولة، حيث شارك في جميع مباريات فرنسا في كأس العالم حتى الآن، وقدم خمس تمريرات حاسمة.
ومع ذلك، لم ينجح الاستئناف، مما يعني أن البطاقة الصفراء لا تزال سارية بينما يستعد المنتخب الفرنسي لمباراة ربع النهائي.
وأوضح ديشان قائلاً: «البطاقة الصفراء لم تتغير. تلقينا إخطارًا من فيفا هذا الصباح».
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تأجيل عقوبة بالوجون يسلط الضوء على التناقضات في سياسات فيفا
يأتي استئناف فرنسا الفاشل بعد أيام قليلة فقط من قيام فيفا، في خطوة مثيرة للجدل، بتأجيل عقوبة الإيقاف الناجمة عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون.
وكان المهاجم قد طُرد في البداية خلال مباراة الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك، لكن تم تعليق عقوبته قبل مباراة دور الـ16 عقب تدخل رفيع المستوى.
ورغم هذا التأجيل غير المسبوق الذي سمح لبالوجون بالمشاركة في التشكيلة الأساسية، تعرضت الولايات المتحدة لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 أمام بلجيكا.
وتأهلت بلجيكا الآن إلى ربع النهائي حيث ستواجه إسبانيا. ومن المقرر أن يلتقي الفائز في تلك المواجهة الأوروبية الضخمة إما بفرنسا أو المغرب في نصف النهائي، مما يضيف مزيداً من الأهمية للإحباط المحيط بالقرار الصارم الذي اتُخذ ضد أوليسي.
فرنسا تستعد لمواجهة صعبة أمام المغرب
قبل أن تتجه الأنظار إلى مباراة نصف النهائي ضد بلجيكا أو إسبانيا، يتعين على فرنسا أولاً التغلب على المنتخب المغربي القوي. وسارع ديشان إلى التأكيد على جودة منافسهم القادم، رافضاً أي مقارنات مع مباراتهم السابقة ومحذراً لاعبيه من التراخي.
"فيما يتعلق بالمباراة، المغرب ليس باراجواي"، حذر ديشان، مضيفًا: "لقد لعبنا ضد المغرب قبل أربع سنوات، وقد وصلوا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية. لديهم لاعبون ممتازون، إنه فريق يحب الاستحواذ على الكرة والهجوم. لديه صفات رائعة للغاية".
وسيتعين على أوليسي توخي الحذر الشديد في هذه المواجهة لتجنب التعرض للإيقاف في الجولة التالية.
- AFP
ما هو المستقبل بالنسبة لفرنسا وأوليسي؟
ستقوم فرنسا الآن بوضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لمباراة ربع النهائي الحاسمة التي ستُقام اليوم الخميس.
ويتعين على ديشان أن يقرر ما إذا كان سيخاطر بإشراك أوليسي في التشكيلة الأساسية، مع العلم أن حصوله على بطاقة صفراء أخرى سيؤدي إلى استبعاده من مباراة نصف النهائي المحتملة ضد إسبانيا أو بلجيكا.
وسيقوم الطاقم الطبي والفني بمراقبة اللاعبين عن كثب قبل انطلاق المباراة، بهدف تحقيق فوز حاسم والاقتراب أكثر من التتويج بلقب كأس العالم.
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