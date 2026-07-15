وبدا الإحباط واضحاً على وجه مدرب «البلوز» عقب الخسارة بنتيجة 2-0، حيث أشار إلى أن مستويات التحكيم في تلك المباراة الحاسمة لم تكن على المستوى الذي كان يتوقعه.
هل كان أداء الحكم على المستوى المطلوب؟ .. فيفا يرد على انتقادات ديشان عقب خسارة فرنسا أمام إسبانيا
ديشان يشكك في أداء بارتون
في أعقاب خروج فرنسا من الدور نصف النهائي في تكساس مباشرةً، لم يتردد ديشان في تقييمه لأداء الحكام. ووجه المدرب الفرنسي معظم استيائه نحو الحكم السلفادوري إيفان بارتون، لا سيما فيما يتعلق بقرار ركلة جزاء في الشوط الأول، والتي سجلها ميكيل أويارزابال بعد أن اعتُبر أن لامين يامال تعرض لخطأ من لوكاس دين.
وفي حديثه مع الصحفيين، حاول ديشان الموازنة بين انتقاداته وواقع النتيجة. وقال المدرب البالغ من العمر 57 عامًا: «إذا قلت أي شيء، فسأبدو كخاسر لا يتقبل الهزيمة لأننا خسرنا. لكنني أسألكم: هل الحكم على مستوى مهمة إدارة مباراة نصف النهائي؟ هناك ركلة الجزاء، لكن هذا ليس كل شيء؛ فهي تضاف إلى كل ما حدث غير ذلك. ليس لدي أي شيء ضد الحكم الليلة، لكن اسألوا أنفسكم هذا السؤال".
- AFP
رئيس حكام فيفا يرد على ديشان
لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الانتقادات العامة الموجهة إلى طاقم التحكيم. فقد أبدى كولينا، الحكم الأسطوري السابق الذي يشغل حاليًا منصب رئيس قسم التحكيم بالفيفا، دعمه القوي لبارتون وفريقه. ورفض فكرة أن طاقم التحكيم لم يكن على مستوى المسؤولية خلال إحدى أهم مباريات البطولة.
وقال كولينا: «رداً على تعليقات ديدييه ديشان التي شككت في أن الحكم كان على المستوى المطلوب لإدارة مباراة نصف نهائية، فإن موقف الفيفا واضح: "نعم، بالتأكيد"».
وشدد الإيطالي على أن عملية اختيار الحكام لهذه المباريات صارمة، ودافع عن الطاقم المعني بالقول: «حكامنا من الطراز العالمي».
ديشان يشكك في كفاءة الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل
ينبع تشكيك ديشان في كفاءة الحكم من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل للغاية التي شابت الشوط الأول، بدءًا من الدقيقة 22 عندما منح بارتون ركلة جزاء لإسبانيا بعد أن عرقل دين يامال داخل منطقة الجزاء.
وبدا الغضب واضحًا على ديشان، الذي جادل بأن يامال قد لمس الكرة بيده قبل لحظات قليلة، لكن القرار بقي ساريًا بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).
وتفاقم إحباط ديشان في الدقيقة 43 عندما تراجع بارتون تمامًا عن قراره بمنح ركلة حرة واعدة لفرنسا خارج منطقة الجزاء مباشرةً عقب تدخل فابيان رويز على عثمان ديمبيلي؛ فقد عكس الحكم قراره بعد التشاور مع مساعده، وهي خطوة وصفها ديشان بأنها غير معتادة على الإطلاق، خاصةً وأن الحكم الرابع والخامس كانا قد أيدا في البداية مطالبة فرنسا بالركلة الحرة.
وبالإضافة إلى هذه الحوادث الرئيسية، أعرب المدرب الفرنسي عن أسفه لـ«تراكم» القرارات غير المواتية، وانتقد تساهل الحكم حيث أفلتت إسبانيا من الحصول على بطاقات صفراء لعدة أخطاء فادحة، بما في ذلك تدخل خطير من يامال.
- Getty Images Sport
الإخفاقات التكتيكية والأخطاء الفنية
وفي حين ظل أداء الحكام موضوع نقاش بين أعضاء الجهاز الفني، أجرى اللاعبون الفرنسيون أيضًا تقييمًا ذاتيًا لأدائهم. فقد واجهت فرنسا صعوبة في إيجاد إيقاعها أمام منتخب إسباني دقيق في تنفيذ الفرص، حيث فشل الهجوم في تشكيل تهديد حقيقي حتى الدقائق الأخيرة من المباراة. واعترف ديشان بأن فريقه لم يكن في المستوى المطلوب للتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي.
وقال المدرب: «لكي نحتفظ بأي أمل، كان علينا أن نقدم أفضل ما لدينا. للأسف، لم نكن في أفضل حالاتنا. إسبانيا دافعت بشكل ممتاز. لم تترك لنا سوى مساحة ضئيلة للغاية. علاوة على ذلك، وبسبب الأخطاء الفنية التي ارتكبناها، أصبح من الصعب أن نشكل تهديداً حقيقياً لهم. كان مستوانا الفني أقل مما أظهرناه في المباريات السابقة».
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا