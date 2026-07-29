رسميًا .. فيفا يتخذ إجراءات تأديبية ضد الأرجنتين ونجم إسبانيا على خلفية شجار نهائي كأس العالم 2026

تصاعدت تداعيات الهزيمة الدرامية التي منيت بها الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، حيث أكد الجهاز التأديبي التابع للفيفا إجراء تحقيق واسع النطاق في سلوك منتخب «الألبيسيليستي».

وقد فتحت الهيئة الإدارية إجراءات ضد لياندرو باريديس بثلاث تهم بالاعتداء، بينما يواجه المدافع ناهويل مولينا تهمتين بنفس الجرم.

كما تم توجيه تهمة واحدة بالاعتداء إلى مساعد المدرب روبرتو أيالا، في خطوة تمثل حملة قمعية كبيرة على سلوك الفريق الوصيف خلال الحدث الأبرز في البطولة.

وقد حسمت إسبانيا في النهاية لقب كأس العالم بهدف دراماتيكي سجله فيران توريس في الوقت الإضافي، على الرغم من أن المباراة سرعان ما شابتها مشاهد فوضوية عند صافرة النهاية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أكد فيفا أن مولينا يخضع للتحقيق بتهمة واحدة تتعلق بالسلوك غير الرياضي، وهي التهمة التي يواجهها أيضًا زميله في الفريق تياجو ألمادا واللاعب الإسباني جافي.

وتأتي هذه الإجراءات التأديبية في أعقاب شجار عنيف اندلع بعد المباراة، حيث بدا أن مولينا ضرب رودري، بينما شوهد باريديس وهو يمسك إريك جارسيا من رقبته ويطرح جافي أرضًا.