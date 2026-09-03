حتى لا تفوته كأس آسيا .. عرض أوروبي ينقذ أحلام فيصل الغامدي من "أسر" دكة البدلاء!

لا يزال فيصل الغامدي، متوسط ميدان نيوم، المُعار من صفوف الاتحاد، يعاني من قلة دقائق المشاركة، في الوقت الذي تلقى فيه عرضًا خارجيًا من نادي أتروميتوس اليوناني، لاستعارته في الميركاتو الصيفي.

الغامدي، صاحب الـ25 عامًا، عاد إلى الاتحاد، في الموسم الماضي، بعد انتهاء رحلته الاحترافية في نادي بيرشكوت البلجيكي، ليعاني من أزمة قلة دقائق المشاركة، قبل أن ينتقل إلى نيوم، على سبيل الإعارة، إلا أن بدايته في موسم 2026-2027، لم تأتِ بالبشرى بأنه سينال دقائق كافية للمشاركة.

وبينما يبحث فيصل عن المشاركة التي تجعله عنصرًا أساسيًا في المنتخب السعودي، جاء عرض من النادي اليوناني، إلا أن خطوات تعيق إتمام الانتقال، خاصة وأن الغامدي لم يكمل شهرًا في رحلة الإعارة داخل صفوف نيوم.