بعد تصريح الابتلاء والرطوبة .. اعتذار رسمي إلى عبد الله الحمدان

زياد الخليفة، مدير المنتخب البحريني السابق، حل ضيفًا على راديو "العربية FM"، وفي معرض تحليله للمباراة أكد أن هجوم المنتخب السعودي كان ضعيفًا للغاية ولم يحسن التصرف أمام المرمى الكويتي وأهدر عدة فرص محققة للتسجيل.

وقال الخليفة: "دائمًا ما تكون المباراة الأولى في البطولات المجمعة صعبة، وفي مباراة الأمس كانت الأجواء رطبة وصعبة وهذا كثيرًا ما يؤثر على المهاجمين، ولذلك تكون تحركاتهم وقراراتم غير صحيحة بسبب الإرهاق البدني".

ضرب الخليفة مثالًا بأداء عبد الله الحمدان، قائلًا: "المهاجم عندما يصل إلى الدقيقة 70 يكون متأثرًا من الناحية البدنية وقراراته غير صحيحة، وهذا ما حدث مع الحمدان، الذي كان يتواجد في أماكن الخطورة كثيرًا، لكن قراراته لم تكن صحيحة. ساعات في مثل هذه المباريات المهاجمين لا يقدمون أفضل ما عندهم بسبب الرطوبة والأجواء".

هذا الحديث لم يقنع فيصل الجفن مقدم البرنامج، الذي علق: "عبد الله الحمدان دائمًا ما تكون قراراته خاطئة، الأمر لا علاقة له بالرطوبة أو الأجواء، نحن نتعامل مع الحمدان على أنه ابتلاء من الله".



