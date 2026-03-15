فيرونا - جنوة، تقييمات CM

فيرونا - جنوة 0-2، تقييمات CM
فيرونا فيرونا فيرونا فيرونا فيرونا فيرونا فيرونا فيرونا فيرونا فيرونا فيسيطر الفريق على الشوط الأول إلى حد ما، ثم انهار الدفاع الذي بدا اليوم في حالة من الارتباك الشديد. لم يقدم أوربان في الهجوم سوى القليل، ولم ينجح الفريق إلا بصعوبة. والآن، تزداد آمال البقاء في الدوري بعدًا.
مونتيبو 5: واجه صعوبات كثيرة اليوم، كما أظهر عدم دقة خاصة في التعامل مع الكرات العالية والخروج من المرمى.
نيلسون 5.5: ارتكب العديد من الأخطاء الفنية، كما افتقر إلى الدقة في الهجمات المرتدة.
إدموندسون 5: غالبًا ما يترك المهاجم المنافس يتحرر ولا ينجح في إغلاقه كما ينبغي.
فالنتيني 5: واجه صعوبات خاصة في المواجهات البدنية، وتغلب عليه في الرؤوس في عدة مناسبات.
أويغوك 4.5: بطيء ويمكن توقع تحركاته، وفقد كرات مهمة. تم استبداله بالفعل في نهاية الشوط الأول.(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، بلغالي 5.5: باستثناء بعض الهجمات المرتدة، لم يقدم الكثير.)
أكبا أكبرو 6: أظهر شخصية قوية، على الرغم من قلة الدعم من زملائه في كثير من الأحيان.
غاليارديني 6: في خط الوسط، بذل ما في وسعه، محاولاً فتح اللعب وبناء بعض الهجمات للمهاجمين، الذين لم يستغلوا الفرص.
هاروي 5: عندما يصل إلى نصف ملعب الخصم، يكون دائمًا متسرعًا جدًا وغير دقيق في التمريرات العمودية. (من الدقيقة 20 من الشوط الثاني، سوسلوف 5.5: باستثناء بعض الفرص في الدقائق الأخيرة، لم يقدم الكثير.)
فريسي 6: يركض كثيرًا، وأحيانًا حتى من أجل زملائه في الهجوم. يحاول بتسديدات من خارج منطقة الجزاء وقليل غير ذلك. (من الدقيقة 40 من الشوط الثاني سار: غير مقيم)
بوي 6: يظهر أداءً أفضل قليلاً من زميله في الهجوم. لكنه معزول جداً، ولا يستطيع فعل الكثير.
أوربان 5: مباراة غير مرضية تماماً، وعندما يغيب يؤثر ذلك على بقية الفريق. بطيء ويمكن توقع تحركاته، ويتم إيقافه بسهولة من قبل دفاع الخصم. (من الدقيقة 41 من الشوط الثاني، موسكويرا: لم يتم تقييمه)
المدرب ساماركو 5.5: فيرونا تعاني دائمًا كثيرًا من الكرات الثابتة وبشكل عام في مرحلتها الدفاعية. التبديلات لم تكن ذات فائدة تذكر.
جنوة
بعد شوط أول اتسم بالتأقلم، تمكن الفريق في الشوط الثاني من فرض سيطرته على المنافسين وحصد ثلاث نقاط بالغة الأهمية لهدف البقاء في الدوري، محققاً أيضاً فوزاً خارج أرضه بعد فترة طويلة.
بيجلو 6: لم يواجه صعوبات تذكر ولم يتعرض لتهديدات تذكر من المنافسين.
ماركاندالي 6.5: قدم أداءً قوياً، ولم يتردد في التقدم على جانبه وحافظ على دفاعه بشكل جيد.
أوستيغارد 7.5: قدم مباراة رائعة حقًا. في الدفاع، أوقف أوربان، وفي منطقة جزاء الخصم، فرض نفسه بالرأس ليحسم المباراة نهائيًا.
فاسكيز 6.5: يتحكم جيدًا في المواقف المختلفة في الملعب، مع تنظيم جيد.
إيلرتسون 7: شوكة في جانب مهاجمي الخصم، يضع قدمه دائمًا لإفساد لعب بوي وزملائه.
مالينوفسكي 6: مباراة متقلبة، يمكن اعتبارها كافية بشكل عام. ربما ينقصه القليل من الدقة. (من الدقيقة 26 من الشوط الثاني، أموريم 6: دخل المباراة بشكل جيد، وظهر في الهجمات المرتدة.)
فريندروب 6.5: دائمًا في قلب الأحداث، يدير الكرة بسرعة، ويتفاهم جيدًا مع زملائه في الخط.
ميسياس 7: يركض كثيرًا، ويغطي الجناح بالكامل. أداءه جيد في المواجهات الفردية. خرج منهكاً. (من الدقيقة 43 من الشوط الثاني مارتن: غير متاح)
سابيلي 5.5: خطوة إلى الوراء مقارنة بالمباريات السابقة، غير دقيق قليلاً في التمريرات. (من الدقيقة 14 من الشوط الثاني نورتون-كوفي 6.5: دخل المباراة بشكل جيد جداً، ووضع نفسه في خدمة زملائه وحوّل الهجوم الدفاعي إلى هجوم بشكل جيد).
كولومبو 6: شخصية جيدة، كافٍ بشكل عام. (من الدقيقة 34 من الشوط الثاني إيكاتور: لم يُقيّم)
إيكوبان 5.5: كان يحتاج إلى مزيد من القسوة أمام المرمى، كان متحفظًا وخجولًا بعض الشيء. (من الدقيقة 15 من الشوط الثاني فيتينها 7: دخل المباراة وقلب موازينها في دقائق قليلة. كان تأثيره مهماً اليوم، مما يبرر ثقة مدربه به.)
المدرب دي روسي 7: جنوة منظمة جيداً وتعرف دائماً ما عليها فعله. كما تمكن من إيجاد بدلاء ممتازين من مقاعد البدلاء.