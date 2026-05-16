Getty
"ميسي السبب" .. فيرمين يرد على اتهامات بيريز لبرشلونة بسرقة الألقاب
بيريز يثير عاصفة إعلامية
أثار بيريز جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الإسبانية بعد أن شن هجوماً مباشراً على برشلونة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً.
وواصل رئيس نادي ريال مدريد التركيز على فضيحة التحكيم المتعلقة بـ«نيجريرا»، موجهًا اتهامات شديدة اللهجة إلى العملاق الكتالوني بالفساد.
وادعى بيريز أن العديد من ألقاب الدوري المحلي قد سُلبت من ناديه بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته الطويلة، كما زعم أن أخطاء تحكيمية جسيمة كلفت فريقه خسارة عدد كبير من النقاط في الموسم الحالي.
- AFP
رئيس نادي ريال مدريد يوجه اتهامات
لم يتردد رئيس الملكي في تحليل رصيده من الألقاب ومناقشة التنافس المستمر مع النادي الكتالوني. ووجه بيريز اتهامات خطيرة بشأن مواسم الدوري الماضية، قائلاً: «سبعة ألقاب دوري فقط فزت بها خلال فترة رئاستي؟ في الواقع، فزت بـ 14 لقباً، أما البقية فقد سُلبت مني».
ووجه اهتمامه بالكامل إلى الموسم المحلي الحالي، وأضاف: "أعددنا مقطع فيديو يظهر الـ18 نقطة التي سُلبت منا هذا الموسم".
فيرمين يدافع عن عظمة برشلونة
وعند سؤاله عن تلك الادعاءات المثيرة للجدل خلال مقابلة مع برنامج «Que Thi Jugues»، رفض فيرمين هذه الرواية، مشيرًا إلى اللاعبين الأسطوريين الذين شكلوا ركيزة العصر الذهبي لبرشلونة.
ودافع فيرمين عن نزاهة ناديه الرياضية قائلاً: "ما قاله فلورنتينو بيريز لا يمكن أن يكون صحيحاً لأن ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز كانوا يلعبون. من المستحيل أن يكون برشلونة قد سرق ألقاب الدوري".
- Getty Images Sport
الأبطال يختتمون الموسم
في الوقت الذي تهيمن فيه الحرب الكلامية خارج الملعب على عناوين الأخبار، يظل فيرمين مركزاً على إنهاء موسمه الشخصي الرائع، بعد أن ساهم في تسجيل 30 هدفاً مع برشلونة بطل الدوري الإسباني.
وسيخوض العملاق الكتالوني آخر مباراتين له في الدوري باستضافة ريال بيتيس يوم الأحد 17 مايو، قبل أن يسافر لمواجهة فالنسيا بعد ستة أيام. وتُعد هذه الجولات المتبقية فرصة لتعزيز هيمنته المحلية قبل فتح سوق الانتقالات الصيفي.