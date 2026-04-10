فيرجيل فان ديك يعترف بأن موسم ليفربول كان «غير مقبول» - لكنه يرفض الاستسلام في محاولة العودة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان
يواجه ليفربول مهمة صعبة بعد خسارته في مباراة الذهاب
يواجه ليفربول تحديًا صعبًا في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 2-0 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من ربع النهائي التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس. كان فريق أرني سلوت أقل أداءً طوال المباراة، ويحتاج الآن إلى تحقيق انقلاب كبير في النتيجة على ملعب أنفيلد للحفاظ على آماله الأوروبية. وعلى الرغم من الأداء المخيب للآمال، لا يزال فان ديك مقتنعًا بأن المهمة ليست مستحيلة بالنسبة لليفربول. وأشار القائد إلى العودة التاريخية للنادي أمام برشلونة في نصف النهائي عام 2019 كدليل على أن الليالي الرائعة يمكن أن تحدث في أنفيلد.
فان ديك يستلهم الإلهام من عودة برشلونة الشهيرة
في تلك المباراة، نجح ليفربول في قلب تأخره 3-0 ليهزم برشلونة 4-0 ويفوز في النهاية بلقب دوري أبطال أوروبا. ويعتقد فان ديك أن سيناريوًّا مشابهًا قد يتكرر، حتى لو ظلت التوقعات خارج النادي متواضعة. وقارن التحدي الحالي بتلك الانتصار الذي لا يُنسى، عندما تحدى فريق يورغن كلوب التوقعات ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال المدافع الهولندي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان": "في ذلك الوقت، كنا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا، الذي يضم بالطبع أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وكان لدينا إصابات". "والآن نلعب ضد أفضل فريق في أوروبا. إنهم أبطال أوروبا، لذا أعتقد أن الوضع مشابه من حيث أنه، نظرياً، ربما لا أحد يعطينا أي فرصة".
"يبدأ الأمر بالإيمان الذي ينبع من داخلك. يبدأ بالإيمان الذي نحصل عليه من مدربنا، والخطة الصحيحة، والكثافة التي يجب أن نبذلها من اللحظة الأولى حتى الأخيرة إذا كنت تريد حقاً تحقيق شيء ما. علينا أن نظهر الرغبة، ونظهر القتال – هذا أقل ما عليك فعله كلاعب في ليفربول".
القائد يعترف بأن التقلبات هي السمة المميزة لموسم ليفربول
ورغم ثقته في إمكانية تحقيق عودة قوية، لم يتردد فان ديك في انتقاد أداء ليفربول بشكل عام هذا الموسم. فقد تعرض «الريدز» لـ 17 هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم وصفه بأنه غير مقبول لنادٍ بمكانته.
وقال: "هذا غير مقبول. هذه هي الحقيقة. إنها الحقيقة الكبيرة، ولهذا السبب الأمر مخيب للآمال للغاية. ومن الصعب جدًا التعامل مع هذا الوضع. ستنتهي الأمور في النهاية دائمًا، بما في ذلك وقتي هنا في مرحلة ما. في الوقت الحالي، الحقيقة هي أننا غير متناسقين. نحن نخسر الكثير من المباريات. نمر ببعض اللحظات الجيدة، لكننا لا نحافظ على ثباتنا في هذا الصدد".
أنفيلد تستعد لمباراة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا
سيحاول ليفربول تعويض فارق الهدفين عندما يستضيف باريس سان جيرمان في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد. ويأمل «الريدز» أن يخلق جمهورهم المحلي الأجواء التي كانت مصدر إلهام لمعجزات أوروبية سابقة. لكن قبل ذلك، سيواجه فريق سلوت أولاً فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.