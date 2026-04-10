فيرجيل فان ديك يعترف بأن موسم ليفربول كان «غير مقبول» - لكنه يرفض الاستسلام في محاولة العودة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان

في تلك المباراة، نجح ليفربول في قلب تأخره 3-0 ليهزم برشلونة 4-0 ويفوز في النهاية بلقب دوري أبطال أوروبا. ويعتقد فان ديك أن سيناريوًّا مشابهًا قد يتكرر، حتى لو ظلت التوقعات خارج النادي متواضعة. وقارن التحدي الحالي بتلك الانتصار الذي لا يُنسى، عندما تحدى فريق يورغن كلوب التوقعات ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الهولندي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان": "في ذلك الوقت، كنا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا، الذي يضم بالطبع أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وكان لدينا إصابات". "والآن نلعب ضد أفضل فريق في أوروبا. إنهم أبطال أوروبا، لذا أعتقد أن الوضع مشابه من حيث أنه، نظرياً، ربما لا أحد يعطينا أي فرصة".

"يبدأ الأمر بالإيمان الذي ينبع من داخلك. يبدأ بالإيمان الذي نحصل عليه من مدربنا، والخطة الصحيحة، والكثافة التي يجب أن نبذلها من اللحظة الأولى حتى الأخيرة إذا كنت تريد حقاً تحقيق شيء ما. علينا أن نظهر الرغبة، ونظهر القتال – هذا أقل ما عليك فعله كلاعب في ليفربول".