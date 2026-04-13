فيرجيل فان ديك يطالب ليفربول بـ«شيء مميز»، في حين يظل المدافع متشائمًا بشأن آمال الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان
تقييم صادق للتحدي الذي ينتظرنا في أنفيلد
يواجه ليفربول مهمة شاقة للحفاظ على آماله الأوروبية حية، بينما يستعد لاستضافة باريس سان جيرمان في ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء. في ظل تأخره بهدفين بعد مباراة الذهاب الصعبة في فرنسا، قدم فان ديك تقييماً صريحاً لما هو مطلوب للوصول إلى نصف النهائي. كان المدافع الهولندي صريحاً بشأن حجم المهمة التي تواجه فريق أرني سلوت، مؤكداً أن تكرار أدائهم في ملعب بارك دي برانس سيؤدي إلى خروج مؤكد.
وقال: "نحتاج إلى حدوث شيء استثنائي للغاية، وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة. إذا لعبنا كما لعبنا في باريس، فلن تكون لدينا أي فرصة على أي حال، في رأيي".
الاعتماد على أجواء أنفيلد
على الرغم من التوقعات المتشائمة بشأن المستوى الحالي للفريق، يعتقد القائد أن جماهير الملعب قد تكون العامل المحفز لليلة أوروبية أخرى خالدة. ويقول إن التحسن أمر ضروري، وقد دعا المشجعين إلى دعم الانتعاش، مدركًا تمامًا مدى قدرة أجواء أنفيلد على إرباك الفرق الزائرة.
وأضاف المدافع: "من المحتمل أن يكون المشجعون هم العامل الأهم، إلى جانب أدائنا. لقد كنت محظوظاً للغاية بتجربة تلك الليالي التي كان فيها الترابط بين المشجعين والأداء لا يُصدق. هناك فرصة يوم الثلاثاء لوضع خطة لعب جيدة والقتال من أجلها لأكثر من 90 دقيقة. أنا أتطلع إلى ذلك حقاً. إنها امتياز أن نكون في ربع النهائي بغض النظر عن أي شيء. لا يجب أن نعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه. علينا أن نتذكر أننا ليفربول. علينا أن نجعلها ليلة لا تُنسى".
احتجاجات التذاكر تثير توتراً في أنفيلد
يأتي نداء فان ديك للمشجعين في ظل احتجاجات على ارتفاع أسعار التذاكر. وقد سادت أجواء متوترة في ملعب أنفيلد مؤخرًا، حيث قلّت الأعلام واللافتات المرفوعة في مدرج «كوب» خلال مباراة السبت التي فاز فيها الفريق على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاطع المشجعون محلات بيع الأطعمة والمشروبات داخل الملعب.
أقر القائد بوجود توتر بين قاعدة المشجعين وإدارة النادي، مؤيداً حق المشجعين في التعبير عن استيائهم. وقال: "أعتقد أن المشجعين هم قلب وروح النادي، وإذا شعروا بهذا، فمن حقهم بالطبع أن يحتجوا". "آمل أن يتوصلوا إلى حل مع النادي، لكن هذه الأمور تتجاوز صلاحياتي كقائد للنادي. في رأيي، مشجعونا هم النادي، ولطالما كانوا كذلك، قبل مجيئي وبعده. من المهم حل هذه الأمور لأنها لا تفيد أحداً".
مباريات حاسمة في السباق نحو التأهل إلى البطولات الأوروبية
بالإضافة إلى مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، يواجه ليفربول سلسلة من المباريات الصعبة في المرحلة الأخيرة من الموسم للحفاظ على فرصه في احتلال مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل النادي حالياً المركز الخامس برصيد 52 نقطة، ولا يزال أمامه ست مباريات حاسمة، بما في ذلك مباريات صعبة خارج أرضه ضد إيفرتون ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، إلى جانب مواجهات على أرضه ضد كريستال بالاس وتشيلسي وبرينتفورد.