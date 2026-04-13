فيرجيل فان ديك يطالب ليفربول بـ«شيء مميز»، في حين يظل المدافع متشائمًا بشأن آمال الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان

يواجه ليفربول مهمة شاقة للحفاظ على آماله الأوروبية حية، بينما يستعد لاستضافة باريس سان جيرمان في ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء. في ظل تأخره بهدفين بعد مباراة الذهاب الصعبة في فرنسا، قدم فان ديك تقييماً صريحاً لما هو مطلوب للوصول إلى نصف النهائي. كان المدافع الهولندي صريحاً بشأن حجم المهمة التي تواجه فريق أرني سلوت، مؤكداً أن تكرار أدائهم في ملعب بارك دي برانس سيؤدي إلى خروج مؤكد.

وقال: "نحتاج إلى حدوث شيء استثنائي للغاية، وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة. إذا لعبنا كما لعبنا في باريس، فلن تكون لدينا أي فرصة على أي حال، في رأيي".