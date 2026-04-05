في موسم اتسم بالفعل بالتقلب في الأداء، وصل «الريدز» إلى أدنى مستوياته بعد ظهر يوم السبت، حيث تعرضوا لهزيمة ساحقة على يد منافسيهم. ورغم أن ليفربول صمد في الدقائق الأولى، إلا أن الأهداف انهالت عليه قبل نهاية الشوط الأول، مما أدى إلى أداء باهت في الشوط الثاني دفع المشجعين الزائرين إلى مغادرة الملعب قبل وقت طويل من صافرة النهاية.

وفي حديثه بعد الهزيمة، كان فان ديك صريحاً للغاية بشأن الافتقار إلى المرونة التي أظهرها الفريق على أرض الملعب. "من الواضح أنك تخرج من غرفة الملابس بنية حسنة لتسجيل هدف وتقليص النتيجة إلى 2-1 وتغيير مجرى المباراة. لكن العكس هو ما حدث، ومن الواضح أن العودة من تأخر 3-0 أمر صعب للغاية هنا. لكن لا يجب أن تستسلم، وربما هذا ما حدث في مرحلة معينة"، اعترف القائد.