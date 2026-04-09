Virgil van Dijk Liverpool 1:1
فيرجيل فان ديك يسلط الضوء على «الجانب الإيجابي الوحيد» بعد سيطرة باريس سان جيرمان على ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فيرجيل فان دايك
ليفربول
باريس سان جيرمان ضد ليفربول
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا

قدم فيرجيل فان ديك، قائد فريق ليفربول، تقييماً صريحاً للأداء المخيب للآمال الذي قدمه فريقه عقب الهزيمة بنتيجة 2-0 أمام باريس سان جيرمان. وأصبح أمام «الريدز» مهمة شاقة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل ديزير دو وخفيتشا كفاراتشيليا هدفين منحا العملاق الفرنسي تقدمًا كبيرًا في مباراة الذهاب.

  • ليلة صعبة في باريس

    واجه ليفربول صعوبة في إيجاد توازنه بالعاصمة الفرنسية، حيث فشلت المراهنة التكتيكية التي قام بها آرني سلوت في إيقاف هيمنة باريس سان جيرمان. وقضى «الريدز» معظم المباراة في الدفاع من عمق الملعب، عاجزين عن إيجاد إيقاع لعبهم أو استغلال الفرص القليلة للهجوم المرتد التي أتيحت لهم. تم كسر التعادل في النهاية بهدف من ديزير دو، قبل أن يضاعف خفيشا كفاراتشيليا النتيجة ليترك الزوار في حالة من الذهول. على الرغم من المجهود الدفاعي الدؤوب، خسر فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في النهاية بنتيجة 2-0.

    تقييم القائد الصريح

    في حديثه إلى قناة TNT Sports بعد صافرة النهاية، تحدث فان ديك بصراحة عن التحديات التي واجهها فريقه واعترف بأن هناك جانبًا إيجابيًا واحدًا لا يزال متبقيًا لديهم. وقال: "كان الأمر صعبًا. عمل شاق، وهو ما كان متوقعًا. أعتقد أننا دافعنا بعدد كبير من اللاعبين حول منطقة الجزاء. للأسف، الهدف الأول جاء من كرة مرتدة. كانت لدينا بعض الفرص الصغيرة في الهجمات المرتدة كان بإمكاننا استغلالها بشكل أفضل. من الواضح أنني لست سعيدًا بالخسارة هنا على الإطلاق، والشيء الإيجابي الوحيد هو أن لدينا مباراة أخرى نلعبها الأسبوع المقبل. لكن من الواضح الآن أن الوقت قصير وفولهام ينتظرنا أيضًا."

  • البحث عن عرض مميز

    كان من الممكن أن يكون الفارق أكبر بكثير لولا جورجي مامارداشفيلي. فقد قام الحارس الجورجي، الذي حل محل أليسون بيكر المصاب، بعدة تصديات حاسمة للحفاظ على فرصة التعادل. وأبرز فان ديك أهمية الأداء الذي قدمه حارس مرماه، معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك أساساً للعودة في النتيجة.

    وأضاف المدافع: "آمل أن يكون أداء مامارداشفيلي حاسماً للغاية". "من الواضح أننا لعبنا هنا العام الماضي مباراة كان من المفترض أن نخسرها لكننا فزنا بها، وكان على علي (أليسون) أن يقدم ربما أفضل مباراة في مسيرته. لكننا لم نتمكن من إنجاز المهمة في أنفيلد. الآن نحن متأخرون 2-0 وعلينا تقديم أداء استثنائي الأسبوع المقبل. لكن لدينا مباراة مهمة جداً قبل ذلك أيضاً، لذا سنركز عليها".

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    قبل أن يتمكن ليفربول من التركيز على مباراة الإياب، عليه أن يعود بتركيزه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل «الريدز» حالياً المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، متأخراً بخمس نقاط عن أستون فيلا وبنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد. وسيواجه فريق سلوت فريق فولهام في ملعب أنفيلد يوم السبت، قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
فولهام crest
فولهام
فولهام
دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي