Getty Images Sport
ترجمه
فيرجيل فان ديك يحث لاعبي ليفربول على بذل «كل ما في وسعهم» لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ويقول للجماهير «الجميع يتألم» في ظل الأداء الضعيف
القائد يصف الهزيمة الأخيرة بأنها غير مقبولة
قدم فان ديك تقييماً صريحاً لأداء ليفربول في الآونة الأخيرة، عقب فترة صعبة شهدت هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي. عانى «الريدز» من عدم الاستقرار في أدائهم خارج أرضهم، حيث تعرضوا لثلاث هزائم متتالية في المسابقات المحلية والأوروبية. وقد أدى هذا المسار إلى تعرض حملتهم لضغوط شديدة مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الموسم. ويجب على نادي ميرسيسايد الآن أن يستجيب بسرعة، في الوقت الذي يستعد فيه للعودة إلى أنفيلد لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
فان ديك يطالب بمعايير أعلى
وفي معرض تعليقه على الهزيمة أمام مانشستر سيتي والجدول المزدحم الذي تلاها، أقر فان ديك بالصعوبات التي واجهها الفريق، لكنه شدد على ضرورة تحسين مستويات الأداء.
وكتب المدافع في ملاحظاته التي نشرت في برنامج المباراة: "لقد كان موسمًا صعبًا لنا جميعًا، بلا شك، ولا يمكن إنكار أن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة بشكل خاص". "الخسارة بالطريقة التي خسرنا بها أمام مانشستر سيتي كانت سيئة – وغير مقبولة، في رأيي – والانتقال من ذلك إلى مباراة أخرى صعبة للغاية ضد أحد أفضل الفرق الأوروبية، باريس سان جيرمان، كان دائماً أمراً صعباً للغاية. وقد ثبت ذلك بالفعل".
"نحتاج إلى أداء استثنائي إذا أردنا قلب الوضع، بالطبع، ولكن بوجودكم خلفنا في أنفيلد، علينا أن نؤمن بذلك. نحن نعلم مدى أهمية الأسابيع الأخيرة من الموسم. أمامنا سبع مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونعرف بالضبط ما هو المطلوب إذا أردنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لذا، علينا أن نركز، ونبقى متحدين، ونبذل كل ما في وسعنا. لا شيء آخر مقبول في هذا النادي".
هناك حاجة إلى نهج يعود إلى الأساسيات
يعتقد فان ديك أن ليفربول يجب أن يستعيد الصفات الأساسية التي كانت سمة نجاحه في عهد يورغن كلوب، أو في الموسم الأول للمدرب سلوت، عندما نجح الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقًا للقائد، فإن الالتزام الجماعي بالكثافة والروح الجماعية سيكون أمرًا ضروريًا إذا أراد الفريق تغيير مسار أدائه.
وأضاف: "يبدأ الأمر، كما أقول دائمًا، بالأساسيات: العمل الجاد، والحدة، والتماسك، والرغبة في الجري والقتال من أجل كل شيء". "نحتاج إلى الظهور اليوم بالعقلية الصحيحة، واللعب كفريق واحد، والاستعداد لتقديم كل ما لدينا منذ اللحظة الأولى للحصول على النتيجة التي نحتاجها".
"هذا ما تتوقعونه أنتم، وهو ما نتوقعه من أنفسنا أيضًا. نحن نعلم أن هذه لحظة صعبة للنادي، لحظة صعبة للغاية. الجميع يشعر بالإحباط، والجميع يتألم، والجميع يبحث عن إجابات. لكننا نحن من يجب أن نتجاوز هذه المحنة ونبدأ في تغيير الوضع، والمكان الوحيد الذي يمكننا القيام بذلك فيه هو الملعب. لا توجد أعذار. دعونا نتحد ونبذل قصارى جهدنا".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يوجه ليفربول أنظاره الآن نحو المواجهة الحاسمة في الدوري مع فولهام على ملعب أنفيلد، في محاولة للحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ومع بقاء سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تكون كل نقطة حاسمة في السباق على أحد المراكز الأربعة الأولى. وبعد ذلك، سيستعد فريق سلوت لخوض مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.