فيرجيل فان ديك يحث لاعبي ليفربول على بذل «كل ما في وسعهم» لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ويقول للجماهير «الجميع يتألم» في ظل الأداء الضعيف

وفي معرض تعليقه على الهزيمة أمام مانشستر سيتي والجدول المزدحم الذي تلاها، أقر فان ديك بالصعوبات التي واجهها الفريق، لكنه شدد على ضرورة تحسين مستويات الأداء.

وكتب المدافع في ملاحظاته التي نشرت في برنامج المباراة: "لقد كان موسمًا صعبًا لنا جميعًا، بلا شك، ولا يمكن إنكار أن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة بشكل خاص". "الخسارة بالطريقة التي خسرنا بها أمام مانشستر سيتي كانت سيئة – وغير مقبولة، في رأيي – والانتقال من ذلك إلى مباراة أخرى صعبة للغاية ضد أحد أفضل الفرق الأوروبية، باريس سان جيرمان، كان دائماً أمراً صعباً للغاية. وقد ثبت ذلك بالفعل".

"نحتاج إلى أداء استثنائي إذا أردنا قلب الوضع، بالطبع، ولكن بوجودكم خلفنا في أنفيلد، علينا أن نؤمن بذلك. نحن نعلم مدى أهمية الأسابيع الأخيرة من الموسم. أمامنا سبع مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونعرف بالضبط ما هو المطلوب إذا أردنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لذا، علينا أن نركز، ونبقى متحدين، ونبذل كل ما في وسعنا. لا شيء آخر مقبول في هذا النادي".