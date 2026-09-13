فيران توريس ضد بريست: عبث بتاريخ "السلطان" .. وذاكرة حكيمي قد تحول ثنائيته مع ديمبيلي إلى "صراع"!

لا يزال "القرش" فيران توريس، في طريقه ليثبت بأنه صفقة الصيف بلا منازع، بعد أن قاد باريس سان جيرمان، لاقتناص الفوز الأول في الدوري الفرنسي، موسم 2026-2027، على حساب ستاد بريست بنتيجة (1-0).

مباراة بدأت ببادرة طيبة من باريس سان جيرمان، بتقديم القائد ماركينيوس، لإكليل الزهور إلى النجم الفرنسي الراحل إريك روي، مدرب بريست، الذي رحل عن عالمنا في 17 يونيو الماضي، في ملعب فرانسيس لو بلي، قبل انطلاق مواجهة الجولة الرابعة من (ليج 1)، التي حسمها توريس مبكرًا بهدفه في الدقيقة الخامسة.

مؤشرات حول أداء باريس سان جيرمان، وكذلك أداء النجم الإسباني الذي لا يزال يثبت لبرشلونة، بأنه لن يكون الفتى "مُهدر الفرص"، وأن معجزة نهائي كأس العالم 2026، لم تأتِ من قبيل الصدفة، وهذا ما نستعرضه معًا حول أبرز نقاط المباراة في السطور التالية..