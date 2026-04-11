فيران توريس سعيد بـ"إغاظة" منتقديه بعد تسجيله ثنائية حاسمة في فوز برشلونة في ديربي المدينة على إسبانيول

نادراً ما غاب مهاجم برشلونة عن الأضواء منذ انتقاله إلى كاتالونيا قادماً من مانشستر سيتي في ديسمبر 2021، لكن الإسباني يستخدم الآن هذا الضغط كوقود له. بعد فترة من الجفاف التهديفي، قدم اللاعب القادم من فويوس أداءً قوياً في ديربي كاتالونيا، حيث سجل ثنائية لم تترك لنقاده مجالاً كبيراً للتذمر.

وفي حديثه بعد الفوز 4-1، كان توريس دقيقاً في تقييمه للضغط الخارجي الذي يواجهه. وقال: "هناك دائماً ضجيج خارجي من حولي، غالباً ما يكون سيئاً ونادراً ما يكون جيداً. هذا يزعجهم، لكنني أركز دائماً على نفسي، على العمل والتحسين؛ هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما نريد، لكن ذلك لن يكون بسبب قلة العمل".