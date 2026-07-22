فيران توريس "بطل إسبانيا القومي": المهندس الداهية ورط برشلونة.. ومشروع "عثمان ديمبيلي جديد" يطبخ على يد لويس إنريكي

لم تكن الدقيقة 106، في نهائي بطولة كأس العالم 2026، مجرد لحظة صياغة تاريخ جديد لكرة القدم الإسبانية؛ بل نقطة تحول كبرى أيضًا، في "مستقبل" المهاجم فيران توريس.

توريس.. ذلك المهاجم "المنبوذ"، الذي دائمًا ما يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية؛ شاءت الأقدار أن يكون صاحب هدف انتصار إسبانيا (1-0) ضد منتخب الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026.

هُنا.. أصبح توريس الذي منح المنتخب الإسباني، نجمته المونديالية الثانية عبر التاريخ، "بطلًا قوميًا" في البلاد؛ فلم يعد أحد يهتم بالماضي، بقدر ما فعله ضد الأرجنتين.

ووسط كل ذلك؛ اشتعل صراع من نوعٍ آخر داخل أروقة العملاق الكتالوني برشلونة، بشأن مستقبل هذا المهاجم الإسباني البالغ من العمر 26 سنة.

ويرتبط فيران توريس بعقدٍ مع برشلونة، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث هُناك جدل منذ الموسم الرياضي الماضي بشأن استمراره أو رحيله، وهو ما زاد بعد البطولة العالمية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، جدل "مستقبل" توريس مع برشلونة؛ بالإضافة إلى التحوّل المرتقب في مسيرته، بعد هدفه التاريخي في نهائي كأس العالم 2026..