Goal.com
مباشر
Ferran Torres Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

فيران توريس "بطل إسبانيا القومي": المهندس الداهية ورط برشلونة.. ومشروع "عثمان ديمبيلي جديد" يطبخ على يد لويس إنريكي

فقرات ومقالات
فيران توريس
برشلونة
باريس سان جيرمان
إسبانيا
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
عثمان ديمبيلي
لويس إنريكي
الدوري الإسباني
كأس العالم
الدوري الفرنسي

فيران توريس من لاعب منبوذ إلى بطل قومي..

لم تكن الدقيقة 106، في نهائي بطولة كأس العالم 2026، مجرد لحظة صياغة تاريخ جديد لكرة القدم الإسبانية؛ بل نقطة تحول كبرى أيضًا، في "مستقبل" المهاجم فيران توريس.

توريس.. ذلك المهاجم "المنبوذ"، الذي دائمًا ما يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية؛ شاءت الأقدار أن يكون صاحب هدف انتصار إسبانيا (1-0) ضد منتخب الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026.

هُنا.. أصبح توريس الذي منح المنتخب الإسباني، نجمته المونديالية الثانية عبر التاريخ، "بطلًا قوميًا" في البلاد؛ فلم يعد أحد يهتم بالماضي، بقدر ما فعله ضد الأرجنتين.

ووسط كل ذلك؛ اشتعل صراع من نوعٍ آخر داخل أروقة العملاق الكتالوني برشلونة، بشأن مستقبل هذا المهاجم الإسباني البالغ من العمر 26 سنة.

ويرتبط فيران توريس بعقدٍ مع برشلونة، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث هُناك جدل منذ الموسم الرياضي الماضي بشأن استمراره أو رحيله، وهو ما زاد بعد البطولة العالمية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، جدل "مستقبل" توريس مع برشلونة؛ بالإضافة إلى التحوّل المرتقب في مسيرته، بعد هدفه التاريخي في نهائي كأس العالم 2026..

  • Ferran TorresGetty

    آخر المستجدات.. الأندية التي تستهدف التعاقد مع فيران توريس

    في البداية.. لابد من الحديث عن الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الإسباني فيران توريس، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة؛ والتي يأتي على رأسها:

    * أولًا: باريس سان جيرمان الفرنسي.

    * ثانيًا: أتلتيكو مدريد الإسباني.

    وكل المصادر الموثوقة أكدت على تواصل الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، مع توريس البالغ من العمر 26 سنة؛ من أجل عرض مشروعه عليه، وإقناعه بالقدوم لنادي العاصمة الفرنسية.

    ومن ناحيته.. أتلتيكو مدريد كان يأمل في إقناع توريس، بالانتظار حتى نهاية عقده مع برشلونة في 30 يونيو 2027؛ ومن ثم الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ مجاني.

    لكن بعدما دخل النادي الباريسي بقوة في الصفقة؛ أصبح المدير الرياضي الحالي لأتلتيكو ماتيو أليماني، يرغب في خطف توريس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وعن ذلك يقول الصحفي الرياضي جوتا جوردي: "إذا وافق توريس على الانتقال إلى أتلتيكو؛ سيصبح المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لاعبًا في برشلونة غدًا".

    ومن المعروف أن برشلونة، يرغب في التعاقد مع ألفاريز، وهو الأمر الذي يرفضه نادي العاصمة الإسبانية - حتى الآن -؛ إلا أنه حسب ما ذكره الصحفي سالف الذكر، إذا وافق فيران على الدخول في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي بالطبع، فإن ملف المهاجم الأرجنتيني سيُحسم للعملاق الكتالوني رسميًا.

    "إذًا.. هل باريس وأتلتيكو هما الوحيدين المهتمين بفيران توريس؟!" الإجابة هي لا؛ فقد ظهرت أسماء أندية أخرى في الصورة خلال الساعات الماضية، على النحو التالي:

    * إنجلترا: أستون فيلا وليفربول.

    * إسبانيا: ريال مدريد.

    نعم عزيزي القارئ، صحيفة "ليكيب" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تفكير ريال مدريد في التعاقد مع توريس، إذا أصبح لاعبًا حرًا في صيف 2027.

    • إعلان
  • RCD Espanyol v FC Barcelona - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    ماتيو أليماني.. الداهية ورط برشلونة في "عقد" فيران توريس!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نطرح سؤالًا مهمًا الآن، وهو: "ما موقف العملاق الكتالوني برشلونة أساسًا من مهاجمه الإسباني فيران توريس؟!".

    باختصار.. برشلونة لم ولن ينظر إلى توريس، كونه مهاجمًا أساسيًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بل دائمًا ما اُعتبِر هذا اللاعب، بمثابة الحل من "دكة البدلاء".

    لذا.. فإن خطة برشلونة مع توريس، في الميركاتو الصيفي الحالي "2026"؛ تتمثّل في الآتي:

    * أولًا: التجديد بمبلغ مناسب، مع قبول دور اللاعب البديل.

    * ثانيًا: تسويق عقده في الميركاتو الصيفي الحالي، بدلًا من الرحيل مجانًا في 2027.

    لكن انتبه عزيزي القارئ؛ هُنا نحن نتحدث عن مشكلة كبيرة جدًا لبرشلونة، وهي بند الـ"8 ملايين يورو عند التجديد".

    برشلونة تعاقد مع فيران توريس في يناير 2022، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 55 مليون يورو؛ وذلك عندما كان ماتيو أليماني يتولى منصب المدير الرياضي للعملاق الكتالوني، وقتها.

    أليماني أو "المهندس الداهية" - كما يُلقب -، والذي تم وصفه بأنه أحد أفضل المديرين الرياضيين في تاريخ برشلونة؛ يبدو أنه كان لديّه بعض الهفوات الكبيرة أيضًا، في الصفقات التي أبرامها.

    هذا يظهر فيما كشفت عنه صحيفة "ماركا"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بخصوص وجود بند ينص على دفع برشلونة 8 ملايين يورو إلى مانشستر سيتي، حال تجديد عقد توريس.

    صدق أو لا تصدق؛ برشلونة سيكون مطالبًا بدفع 8 ملايين يورو كاملة لنادٍ آخر، لمجرد تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

    وبناء على ذلك.. ليس أمام برشلونة سوى حلين، إذا أراد تجديد عقد فيران بشكلٍ رسمي؛ وهما:

    - 1/ الانتظار حتى نهاية سبتمبر لتجديد عقده؛ حتى لا يؤثر مبلغ الـ8 ملايين يورو في "اللعب المالي النظيف"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    - 2/ انتظار نهاية عقد توريس في 30 يونيو 2027، ومن ثم التوقيع من جديد معه؛ حيث هُنا لن يكون برشلونة مطالبًا بدفع الـ8 ملايين يورو إلى السيتزنس، أساسًا.

    إلا أنه من الصعب المراهنة على أي من هذين الحلين؛ خوفًا من رحيل اللاعب مجانًا، وعدم الاستفادة ماديًا من ورائه.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    المستقبل الكروي.. 3 أسباب تقرب توريس من مغادرة برشلونة

    الآن.. لنتطرق إلى موقف المهاجم الإسباني فيران توريس نفسه؛ بخصوص "مستقبله" مع العملاق الكتالوني برشلونة، في الفترة الحالية.

    فيران دائمًا ما كان يؤكد رغبته في الاستمرار مع برشلونة؛ إلا أن الأمور تبدو أنها تغيّرت في الفترة الحالية، للأسباب التالية:

    * أولًا: تأكُده من أنه سيظل "لاعبًا بديلًا" في برشلونة؛ خاصة مع إصرار النادي على التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، أو خيار هجومي آخر.

    * ثانيًا: عدم رغبته في الاستمرار كـ"لاعب بديل"؛ خاصة بعد أن أصبح "بطلًا قوميًا" في إسبانيا، بهدفه في نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    * ثالثًا: غضبه من الإدارة البرشلونية؛ التي أرادت إدخاله في صفقة تبادلية، تقضي بحصول النادي على ألفاريز من أتلتيكو مدريد الإسباني.

    لذا.. الأقرب الآن هو رحيل توريس عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، ما لم تحدث تطورات جديدة، خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

    أيضًا.. كل المؤشرات تؤكد أن وجهة توريس الأقرب، حال الرحيل عن العملاق الكتالوني؛ هي الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يقوده المدير الفني الإسباني لويس إنريكي.

    وأمام ذلك ليس أمام برشلونة؛ إلا محاولة الاستفادة من هدف توريس في نهائي كأس العالم 2026، لمحاولة تسويقه بأكبر مبلغ مالي.

    أي أن برشلونة الذي كان يُقيّم توريس، بـ40 مليون يورو قبل مونديال القارة الأمريكية؛ بات الآن يسعى للحصول على مبلغ مالي أكبر، من وراء بيع اللاعب.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Ousmane Dembele Paris Saint-Germain GOAL ONLYGoal AR

    فيران توريس.. مشروع "ديمبيلي جديد" مع لويس إنريكي!

    أخيرًا وبما أننا نتحدث عن الاحتمالية الكبيرة، لانتقال المهاجم الإسباني فيران توريس من العملاق الكتالوني برشلونة، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ فلابد أن نتذكر نجم "الديوك" عثمان ديمبيلي، على الفور.

    سبب تذكرنا ديمبيلي؛ هو أنه عاش وضعًا مشابهًا لتوريس داخل برشلونة، على النحو التالي:

    * أولًا: تضييع أسهل الفرص والظهور على فترات فقط.

    * ثانيًا: النظرة إليه بأنه "لاعب عبء" على الفريق.

    * ثالثًا: المطالبات المستمرة بالتخلص منه.

    ديمبيلي رغم المهارات التي يمتلكها، إلا أن مسيرته في برشلونة التي امتدت من 2017 إلى 2023، ضاعت معظمها في الإصابات؛ وسط فقدان اللاعب الثقة بالكامل، وعدم تحمله الضغوط.

    لكن.. بمجرد انتقال ديمبيلي إلى الفريق الباريسي، قلت إصابات اللاعب بشكلٍ ملحوظ؛ مع انفجاره كرويًا، وحصوله على جائزة "الكرة الذهبية" 2024.

    السبب في ذلك؛ هو الثقة الكبيرة التي منحها له إياه المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، إلى جانب تحرره من الضغوط التي يفرضها التواجد في نادٍ بحجم برشلونة.

    ويبقى السؤال هُنا؛ هو: "هل يُمكن أن يكرر فيران توريس سيناريو ديمبيلي إذا انتقل إلى باريس سان جيرمان؟!".

    الحقيقة أن توريس لا يمتلك مهارات ديمبيلي؛ لكنه يتمتع بمميّزات كروية أخرى، كالتالي:

    * أولًا: تعدد الاستخدامات؛ باللعب في الجناح وقلب الهجوم.

    * ثانيًا: الذكاء التكتيكي؛ حيث يستطيع التمركز والتحرك بين الخطوط بأفضل طريقة ممكنة.

    وأكثر ما يُعاب على توريس، هو تضييعه أسهل الفرص؛ بالإضافة إلى عدم الانتظامية في الأداء، حيث يظهر على فترات فقط في الموسم.

    وإذا عالج إنريكي، هذه العيوب في توريس، فإنه سيكسب صفقة من العيار الثقيل، قد يندم عليها برشلونة مستقبلًا.

    ولا ننسى أنه عكس ديمبيلي؛ فيران إذا انتقل إلى باريس سيكون في أعلى درجات "الثقة" والروح المعنوية العالية، بعد هدفه التاريخي في نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    بمعنى.. إنريكي لن يكون مطالبًا بالعمل على إعادة ثقة توريس، عكس ما فعل مع ديمبيلي؛ حيث أخذ منه ذلك وقت، قبل انفجار اللاعب في الموسم الثاني.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام والأسابيع القليلة القادمة، في مستقبل المهاجم الإسباني فيران توريس.