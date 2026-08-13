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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

ترجمه

حُسمت الصفقة .. باريس يُتم مهمة نجم برشلونة بـ50 مليون يورو

باريس سان جيرمان
انتقالات
برشلونة
فيران توريس
الدوري الفرنسي
الدوري الإسباني

أتم نادي باريس سان جيرمان صفقة التعاقد مع المهاجم الذي حسم مباراة نهائي كأس العالم لصالح إسبانيا..

أصبح فيران توريس لاعباً جديداً في صفوف باريس سان جيرمان، بعدما قدم النادي الفرنسي عرضاً رسمياً إلى برشلونة بقيمة حوالي 50 مليون يورو، وهو العرض الذي وافق عليه النادي الكتالوني، مما أدى إلى إتمام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة«ماركا»، فقد انتهت المفاوضات بين الناديين، ولا يُنتظر الآن سوى الإعلان الرسمي قريبًا.

ومن العوامل التي ساهمت في تسهيل عملية الانتقال موقف اللاعب نفسه: فتوريس، الذي سجل الهدف الذي قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، كان قد توصل منذ فترة إلى اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان، الذي يستعد لاستقباله ومنحه دورًا مهمًا في خط الهجوم.


  • الوضع التعاقدي عامل حاسم

    إن ما يؤثر بشكل أساسي على تقييم المهاجم الإسباني هو وضعه التعاقدي. فعقده مع برشلونة على وشك الانتهاء (30 يونيو 2027)، وهو عامل ساهم في إبقاء سعر انتقاله عند رقم يعتبره باريس سان جيرمان في متناول اليد.

    من جانبه، يستعد «البارسا» بالتالي لتوديع أحد مهاجميه وجني مبلغ كبير لإعادة استثماره في سوق الانتقالات.

    أما بالنسبة لباريس سان جيرمان، فإن هذه الصفقة تمثل فرصة لإضافة الجودة والمرونة إلى خط هجومه. وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل الأخيرة بين الناديين، ويبدو أن الطريق إلى باريس أمام فيران توريس أصبح ممهدًا الآن.




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