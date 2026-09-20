نجا الجناح الإنجليزي السابق أندروس تاونسند بأعجوبة من إصابة خطيرة بعدما دهسته آلة تسوية الملعب قبل مباراة فريقه بي تي براتشواب في تايلاند. وعلى الرغم من تعرّضه لإصابة في الورك والفخذ خلال هذا الحادث المروّع، فإن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا شارك بشكل لافت من مقاعد البدلاء في الوقت بدل الضائع.
فيديو | نجم إنجلترا السابق تاونسيند يتعرض للدهس داخل أرض الملعب!
لاعب جناح سابق لمنتخب إنجلترا يتعرض لحادث مروع بمدحلة الملعب
نجا اللاعب الدولي الإنجليزي السابق أندروس تاونسند بأعجوبة من إصابة خطيرة بعد حادثة مروّعة مع إحدى معدات الأرضية في تايلاند.
فقد دهست سيارة جرار ثقيلة تستخدم لتسوية أرضية الملعب الجناح البالغ من العمر 35 عامًا في ملعب تينسولانون قبل مواجهة بي تي براتشواب أمام باتاني إف سي.
وقع هذا الاصطدام النادر بينما كان فريق بي تي براتشواب يجري استعداداته لما قبل المباراة على أرض الملعب.
حاول تاونسند تنفيذ لمسة كعبية جوية بالقرب من خط التماس قبل أن تصطدم به السيارة المتحركة مباشرةً، ليتعرض لإصابات في الورك والفخذ.
- Sebastian Frej
زملاؤه يبدون رعبهم بعد احتجاز تاونسند تحت المدرجة
أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الآلة وهي تتحرك عبر أرضية الملعب قبل أن تصطدم بنجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق.
وبقي تاونسند محاصراً تحت الآلة الثقيلة بينما عمّ الذعر أرجاء الملعب.
أشاح عدد من زملائه بأنظارهم خوفاً وصدمةً، فيما هرع آخرون لمساعدة الجناح العالق.
وعلى الرغم من الطبيعة المروّعة للحادث، قام الطاقم الطبي بفحص اللاعب على الفور لتقييم مدى الإصابة.
عودة مذهلة في اللحظات الأخيرة
في تطور مثير للأحداث، نجا تاونسند من إصابة، وتمكّن من الانضمام إلى زملائه على مقاعد البدلاء. وبينما كان بي تي براتشواب متقدمًا بنتيجة 3-0 بفضل أهداف ساهارات كانياروج وتاوا فيريرا وإدغار منديز، دخل الجناح إلى أرضية الملعب في الوقت بدل الضائع.
وكان اللاعب الدولي الإنجليزي السابق الذي خاض 13 مباراة دولية قد انضم إلى بي تي براتشواب عقب فترات لعب مع كانتشانابوري باور والفريق التركي أنطاليا سبور.
وتتضمن مسيرته فترات لا تُنسى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس وإيفرتون ولوتون تاون.
- Insidefoto
تشراب يتأهل
حقق نادي بي تي براتشوب النقاط الثلاث في الدوري التايلاندي الممتاز رغم الفوضى المؤسفة التي سبقت المباراة والمحيطة بصفقته البارزة. ومن المتوقع أن يخضع تاونسند لمزيد من الفحوصات البدنية على إصابتيه في الورك والفخذ خلال الأيام المقبلة.
ويسعى النادي إلى ضمان تعافي جناحه النجم بشكل كامل قبل مباراته المقبلة في الدوري.
في غضون ذلك، لا يزال مقطع الفيديو الخاص بالحادثة الغريبة يجذب اهتماماً واسعاً في أوساط كرة القدم العالمية.
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