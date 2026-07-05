فيديو | موسيقى وألعاب نارية في منتصف الليل .. المكسيكيون يهاجمون فندق إقامة إنجلترا!

وفي حديثه قبل المباراة، اعترف توخيل بأن لاعبيه هو نفسه قد شعروا بالفعل بتأثيرات ارتفاع مدينة مكسيكو، حتى قبل تجمع المشجعين خارج الفندق.

وقال توخيل للصحفيين: "نشعر بذلك [الارتفاع]، حتى لو لم نتدرب". "شعرت بصداع خفيف في غرفة الفندق طوال اليوم ولم أنم جيدًا كما في الأيام السابقة، لكن لا شيء لا يمكن التعامل معه أو التكيف معه".

وأكمل: "أعتقد أن اللاعبين شعروا بذلك في الدقائق الأولى من الحصة التدريبية، وكلما طالت مدة الحصة، تمكنوا من التعامل مع الأمر بشكل أفضل. الأمر على ما هو عليه. لا يمكننا التكيف جسديًا، فهذا مستحيل. لكننا هنا قبل يوم واحد على الأقل لتجربة ذلك، حتى لا نمر بكل هذه التجربة لأول مرة غدًا".

وأضاف توخيل: "ليس من قبيل المصادفة أن المكسيك عادةً ما تبدأ مبارياتها على أرضها بقوة كبيرة، وبأسلوب هجومي، وبشكل عدواني للغاية، لأنني أعتقد أن الدقائق الـ15 إلى 20 الأولى ربما ستكون الأصعب بالنسبة لنا. وبمجرد أن نتغلب على ذلك، وقد جربنا ذلك قليلاً اليوم بالفعل، أعتقد أننا سنكون في وضع جيد".