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Muhammad Zaki

فيديو | لم يلعب وتلقى إنذارًا وأصيب إصابة خطيرة .. هندرسون يعيش قمة المكسيك وإنجلترا بشكل مختلف!

جوردان هندرسون
إنجلترا
كأس العالم
المكسيك
المكسيك ضد إنجلترا

سرعان ما تلاشت حالة النشوة التي سادت إنجلترا عقب فوزها الصعب على المكسيك في كأس العالم

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    ما كان من المفترض أن يكون ليلة من الفرح الخالص لـ«الأسود الثلاثة» سرعان ما تحول إلى حالة من القلق، حيث تم استدعاء الطاقم الطبي إلى الملعب بعد فترة طويلة من صافرة النهاية. وكانت إنجلترا قد حسمت للتو فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 لتصل إلى ربع النهائي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى جود بيلينجهام الذي سجل هدفين في شوط أول سيطر فيه فريقه على المباراة.

    لكن، وبينما كان الفريق يحتفل بنجاحه أمام جماهيره التي سافرت لمساندته، حاول جوردان هندرسون القفز فوق لوحات الإعلانات. ووقعت الكارثة عندما انزلق لاعب الوسط أثناء محاولته العودة إلى الملعب، فسقط بشكل غير ملائم على مرفقه ومعصمه. وسرعان ما أحاط زملاؤه القلقون باللاعب المخضرم وحجبوه عن الأنظار بينما تم إحضار نقالة.


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  • توخيل يؤكد دخوله المستشفى في الوقت الذي يلتف فيه زملاؤه حوله لدعم اللاعب المخضرم

    أكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن الإصابة تبدو خطيرة، مما ألقى بظلاله على الأجواء بعد أن تمكن فريقه من تجاوز بطاقة الطرد الحمراء التي حصل عليها جاريل كوانسا ليحسم الفوز. وكشف توخيل أن هندرسون تلقى الأكسجين على أرض الملعب قبل نقله إلى أحد المرافق الطبية المحلية.

    وقال توخيل لـ«بي بي سي سبورت»: «حالته ليست جيدة. الأمر ليس جيدًا. لقد أصيب في معصمه ويبدو أن الإصابة خطيرة حقًّا». «إنها ليلة مميزة جدًّا بالنسبة لنا. مشاعري مختلطة لأنني مرهق ومتأثر عاطفيًّا، لكنني حزين أيضًا لأن جوردان تعرض لإصابة، فقد أصيب في معصمه وهو في المستشفى حاليًّا. إنها إصابة خطيرة جدًّا، ولا يليق بهذه الأمسية أن جوردان ليس معنا الآن. لا أعرف تفاصيل ما سيحدث، لقد انتهيت للتو من المؤتمر الصحفي وأخبرني الطبيب أنه في المستشفى".

    أما القائد هاري كين، الذي كان قد أبقى آماله في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي حيةً بتسجيله ركلة جزاء في الشوط الثاني، فقد قدم تحديثاً موجزاً عن الوضع. وقال القائد: «لقد سقط جوردان هناك للتو. أعتقد أنه بخير، إنها مجرد مشكلة في ذراعه».

    أما نجم خط الوسط بيلينجهام، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، فقد أشاد بالاستجابة السريعة من قبل الطاقم الطبي. وقال بيلينجهام: «إنه يعاني من بعض الألم، لكن الفريق الطبي يتحكم في الوضع تمامًا. من الأفضل ألا أقدم الكثير من التفاصيل عندما لا أعرف الكثير عما يجري، لكن الجميع كان حاضرًا لدعمه، وكان من الجميل رؤية ذلك».


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  • Jordan Henderson England 2026Getty

    تراجعت الاستعدادات لربع النهائي في الخلفية

    وتشكل هذه الإصابة ضربة قوية لمعنويات الفريق في الوقت الذي يستعد فيه للسفر إلى ميامي لخوض مباراة ربع النهائي ضد النرويج يوم السبت المقبل. ورغم أن هندرسون قد انتقل إلى دور داعم داخل الفريق تحت قيادة توخيل، إلا أن القيادة والخبرة اللتين يتمتع بهما اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا تظلان عنصرين حيويين في هيكل «الأسود الثلاثة» خلف الكواليس.

    وستستمر الفحوصات الطبية على مدار الـ24 ساعة المقبلة لتحديد المدى الكامل للضرر الذي لحق بذراع هندرسون ومعصمه. ومع اقتراب البطولة من مرحلتها الحاسمة، ستترقب إنجلترا بقلق شديد حالة لياقة العديد من لاعبيها، رغم أن الطبيعة غير المتوقعة لهذه النكسة بالذات قد تركت المعسكر في حالة من الصدمة خلال ما كان من المفترض أن يكون أفضل لحظاتهم.

    يذكر أن هندرسون تعرض أيضًا لإنذار في الدقيقة 98 من عمر اللقاء وهو على مقاعد البدلاء بسبب الاحتجاج على حكم المباراة، وهو الذي لم يشارك في اللقاء من الأساس.

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