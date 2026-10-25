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علي رفعت

فيديو | لحظة عبقرية وقذيفة: "إما أن تحبه أو تكرهه كثيرًا".. حاج موسى بقيمة كل نجوم فينورد ضد آيندهوفن!

فقرات ومقالات
آيندهوفن ضد فينورد
آيندهوفن
فينورد
الدوري الهولندي
انيس حاج موسى

عبقرية فردية تنقذ القمة

خطف الدولي الجزائري أنيس حاج موسى الأضواء مجددًا في هولندا، بعدما قاد فريقه فينورد لانتزاع نقطة ثمينة بالتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه بي إس في آيندهوفن في قمة مواجهات الدوري الهولندي. 

في لقاء اتسم بالضغط الهائل والندية الكبيرة، ظهر الجناح الجزائري في التوقيت المثالي ليصنع الفارق بلقطة مهارية خالصة أعادت فريقه إلى أجواء المنافسة، وأكدت قيمته الفنية كعنصر حاسم في تشكيلة المدرب جيوفاني فان برونكهورست.

شهد الشوط الأول تفوقًا ملحوظًا لأصحاب الأرض، وخرج فينورد متأخرًا بهدف دون رد سجله جوس تيل، ومع انطلاق الشوط الثاني، تسلم حاج موسى زمام المبادرة، ففي الدقيقة 54 توغل الجناح المهاري من الجبهة اليمنى وأطلق تسديدة مقوسة بقدمه اليسرى استقرت ببراعة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس ماتيج كوفار بعد تمريرة حاسمة من لوتشيانو فالينتي. 

الهدف لم يمنح فينورد التعادل فحسب، بل أربك حسابات آيندهوفن وحافظ لكتيبة روتردام على صدارة جدول الترتيب العام بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.


  • أرقام استثنائية وتأثير هجومي متواصل

    عكست لغة الأرقام حجم المجهود البدني والفني الذي بذله النجم الجزائري على مدار 90 دقيقة كاملة، إذ شكل حاج موسى صداعًا دائمًا لدفاعات المنافس، وظهر ذلك جليًا عبر تحركاته التي غطت الرواق الأيمن ومنطقة العمليات بالكامل.

    سجل اللاعب خمس محاولات هجومية على مدار اللقاء، بدأت الخطورة في الدقيقة 15 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الدفاع بعد تمريرة من فالينتي. 

    ومع بداية الشوط الثاني سدد كرة قوية بيمناه في الدقيقة 47 تصدى لها الحارس في منتصف المرمى، تلاها هدفه العالمي في الدقيقة 54. 

    وواصل اللاعب تهديده بكرتين خطيرتين تصدى لهما كوفار بصعوبة في أسفل الزاوية اليسرى، الأولى في الدقيقة 82 بعد صناعة من فالينتي، والثانية في الدقيقة 86 إثر تمريرة من ناتشو فيري، هذا النشاط الهجومي واكبه التزام دفاعي قوي كلفه بطاقة صفراء في الدقيقة 42 إثر تدخل قوي.


  • imago-sport-1085031020.jpgBox to Box Pictures

    انقسام المحللين وإشادة جماهيرية واسعة

    أشعل تألق اللاعب نقاشًا فنيًا ساخنًا في وسائل الإعلام الهولندية عقب اللقاء، وعبر شاشة إي إس بي إن، لخّص المدرب والمحلل ماريو بين حالة الجناح الجزائري بوصف دقيق، موضحًا أنه نوعية اللاعبين التي إما أن تحبها أو تكرهها كثيرًا في بعض الأحيان.

    وأشار بين إلى أن حاج موسى يملك خاصية نادرة تمكنه من الغياب عن اللمس لفترات ثم الانفجار فجأة وصناعة هدف أو تسجيله من العدم بلمسة سحرية تقلب موازين أي مواجهة كبيرة.

    من جانبه، شدد المحلل هانز كراي جونيور على أن كثرة مراوغات اللاعب قد تصيب المتابعين بالانزعاج أحيانًا عندما يبالغ بالاحتفاظ بالكرة، لكنه تنبأ بتطوره التكتيكي السريع تحت قيادة فان برونكهورست ليصبح أكثر فاعلية وجماعية في التمرير لزملائه.

    في المقابل، صبت ردود أفعال جماهير فينورد في صالحه بشكل مطلق عبر منصات التواصل والتحليلات الجماهيرية؛ حيث اعتبرت الجماهير أن حاج موسى هو لاعب بقيمة كل نجوم فينورد بفضل قدرته المستمرة على الضغط الدفاعي والمراوغة وصناعة الفارق من أنصاف الفرص، مؤكدين أنه الورقة الرابحة الأهم نحو حصد لقب الدوري هذا الموسم.


  • بيت القصيد

    يثبت أنيس حاج موسى مع كل اختبار كبير أنه ليس مجرد جناح مهاري يكتفي بإمتاع الجماهير بالمراوغات الفردية بل هو السلاح الحاسم الذي يرجح كفة فينورد في أصعب أوقات الموسم. 

    بين الجدل التحليلي حول قراراته الفردية وإجماع المتابعين على موهبته الفذة يفرض النجم الجزائري نفسه كأحد أبرز نجوم الدوري الهولندي بلا منازع، مؤكداً أن العبقرية الكروية في المباريات الكبرى لا تحتاج إلا لثانية واحدة وقذيفة متقنة لتكتب التاريخ وتبقي فريقه في قمة المجد.


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