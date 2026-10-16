فيديو | الكشف عن حقيقة رحيل فيسينج .. وإعلامي اتحاداوي : لا زعيم في آسيا إلا الهلال!

قام الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، بإبداء رأيه في إمكانية رحيل المدرب ينس فيسينج عن تدريب الاتحاد، بعد النتائج الأخيرة للعميد على المستويين المحلي والقاري.

ويؤمن فلاته بأن المدرب الألماني لا يمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل النجاح مع الفريق، متطرقًا إلى رأيه في مكانة الهلال السعودي الآسيوية.



