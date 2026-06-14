في واقعة طريفة وغريبة من نوعها، تجمعت الجماهير التركية لمشاهدة مباراة منتخب بلادهم في كأس العالم، ليكتشفوا لاحقًا أنهم كانوا يهتفون أمام شاشة تعرض لعبة فيديو افتراضية وليس البث المباشر للحدث العالمي.
فيديو | فضيحة شاشة العرض.. جماهير تركيا تشاهد "لعبة فيديو" بدلًا من مباراة أستراليا في كأس العالم!
صدمة الجماهير التركية أمام الشاشة
شهدت مدينة كيريكالي التركية واقعة طريفة ومحبطة في آن واحد بالتزامن مع انطلاق مباريات المنتخب في المجموعة الرابعة بكأس العالم. فبدلاً من متابعة اللقاء الحقيقي الذي انتهى بخسارة المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد، تفاجأت الجماهير بأنها تشاهد لعبة فيديو افتراضية.
ونشر أحد الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً يوثق الحدث، وعلق قائلاً: "في كيريكالي، تم عرض لعبة كرة قدم على الشاشة عن طريق الخطأ. وأبدى المواطنون الذين شاهدوا اللعبة لفترة من الوقت ردود فعل غاضبة بعد إدراك الموقف".
أثار هذا الخطأ التنظيمي الفادح موجة من السخرية العارمة على منصات التواصل، خاصة وأن الجماهير كانت تعيش أجواء اللقاء بحماس شديد قبل اكتشاف الخدعة.
سخرية عارمة من الخدعة الافتراضية
بينما كانت الجماهير تتابع اللعبة الافتراضية، كان الواقع المرير يفرض نفسه على أرضية ملعب بي سي بليس الكندي، حيث تلقت الشباك التركية هدفين عن طريق نيستوري إرانكوندا وكونور ميتكالف في الدقيقتين 27 و75.
لم تفوت الجماهير التركية فرصة التعليق بسخرية على هذا الموقف الغريب عبر الإنترنت. وكتب أحد المشجعين معلقاً على الفيديو: "هل وجدتم طريقة للاحتيال في هذا أيضًا؟". بينما فضل مشجع آخر النظر للجانب الإيجابي من هذه الخدعة قائلاً: "كم هو جميل، لن يدركوا الهزيمة، ربما نكون قد فزنا في اللعبة".
سيطرة عقيمة في أرض الملعب
بالعودة إلى أحداث المباراة الحقيقية، نجد أن المنتخب التركي قدم أداءً متناقضاً تماماً مع النتيجة النهائية. فقد فرض الأتراك سيطرة مطلقة على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 72%، وشنوا هجوماً كاسحاً أسفر عن 30 تسديدة، منها 8 تسديدات مباشرة بين القائمين والعارضة. ورغم تمرير لاعبي تركيا لـ704 تمريرات، إلا أن الفاعلية غابت عنهم تماماً أمام المرمى الأسترالي.
في المقابل، لعبت أستراليا بواقعية شديدة معتمدة على الدفاع المنظم والمرتدات، حيث اكتفت بـ9 تسديدات فقط، لكنها نجحت في استغلال الفرص المتاحة بفضل تألق الحارس باتريك بيتش الذي تصدى لـ8 كرات خطيرة، ليحصد جائزة أفضل لاعب بالمباراة ويمنح فريقه أول 3 نقاط.
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مستقبل تركيا في المونديال
بعد هذه البداية المحبطة سواء في الملعب أو عبر الشاشات الافتراضية، يتوجب على تركيا ترتيب أوراقها سريعاً. ينتظر الفريق مواجهتين حاسمتين ضد باراجواي والولايات المتحدة الأمريكية. وستكون تركيا مطالبة بتحقيق نتائج إيجابية عاجلة لضمان البقاء في منطقة التأهل، سواء كأول أو ثاني المجموعة، أو ضمن أفضل ثمانية ثوالث للعبور للدور القادم.