فيديو | فضيحة شاشة العرض.. جماهير تركيا تشاهد "لعبة فيديو" بدلًا من مباراة أستراليا في كأس العالم!

شهدت مدينة كيريكالي التركية واقعة طريفة ومحبطة في آن واحد بالتزامن مع انطلاق مباريات المنتخب في المجموعة الرابعة بكأس العالم. فبدلاً من متابعة اللقاء الحقيقي الذي انتهى بخسارة المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد، تفاجأت الجماهير بأنها تشاهد لعبة فيديو افتراضية.

ونشر أحد الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً يوثق الحدث، وعلق قائلاً: "في كيريكالي، تم عرض لعبة كرة قدم على الشاشة عن طريق الخطأ. وأبدى المواطنون الذين شاهدوا اللعبة لفترة من الوقت ردود فعل غاضبة بعد إدراك الموقف".

أثار هذا الخطأ التنظيمي الفادح موجة من السخرية العارمة على منصات التواصل، خاصة وأن الجماهير كانت تعيش أجواء اللقاء بحماس شديد قبل اكتشاف الخدعة.



