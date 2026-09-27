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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty
محمود خالد

فيديو | "شالوا من العين أربعة" .. رد مراسل على طفل يشجع كريستيانو رونالدو في كأس الخليج!

كريستيانو رونالدو
النصر
البرتغال
جواو فيليكس
كأس الخليج

لقطة طريفة من طفل مشجع انتهت برد مثير للجدل، وأمنية خاصة من جواو فيليكس بشأن الهدف الألف لرونالدو..

بينما ينشغل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف، يأتي ذكره بشكل طريف في كأس الخليج العربي.

رونالدو يخوض تحديًا كبيرًا من أجل حلم الألف هدف، في ظل الغضب الجماهيري الذي يطارده، بعد إهداره للفرص في لقاء ويلز، في الوقت الذي تحدّث فيه زميله جواو فيليكس، عن أمنيته بأن يكون شريكًا لـ"الدون" في إنجازه التاريخي.

  • طفل يشجع كريستيانو رونالدو

    وأبرزت قناة الشارقة الفضائية، لقطة طريفة لطفل مشجع تلقى سؤالًا حول من يشجع في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، المُقامة في جدة، ليعلق بقوله "كريستيانو رونالدو".

    المراسل أبدى تعجبه من حديث الطفل، بقوله إن رونالدو (شال من العين أربعة)، في إشارة إلى خسارته مع النصر أمام "الزعيم" الإماراتي برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027".


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  • Cristiano Ronaldo Portugal HICGetty Images

    ماذا فعل رونالدو أمام ويلز؟

    وقرر جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، سحب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 من عمر مباراة ويلز، في دوري الأمم الأوروبية، من أجل استبداله، وذلك بعدما قدم كريستيانو أداءً لاقى انتقادات بسببه، خاصة بعدما أهدر فرصة محققة للتسجيل، بعد استقباله تمريرة عرضية من روبن نيفيش، ليسددها من داخل المنطقة، وتمرّ بعيدًا عن المرمى.

    وعقب المباراة، فسّر جيسوس قراره بتغيير رونالدو مبكرًا، بقوله "المباراة تطلبت هذا التغيير، كان متبقيًا 25 دقيقة، وأردت الدفع بلاعب سريع في خط الدفاع الأول، وقادر على الضغط على المدافعين الوسطين".

    واعترف جيسوس بأن رونالدو لم يعد قادرًا على تنفيذ الضغط العالي المطلوب من الأمام، مضيفًا "كنت أعلم أنه هجوميًا لا يستطيع تقديم الكثير".

  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    جواو فيليكس: أتمنى صناعة الهدف الـ1000 لرونالدو

    وفي سياق متصل، تحدث جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر ومنتخب البرتغال، عن حلم كريستيانو رونالدو في بلوغ الـ1000 في مسيرته، في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية، بقوله "لقد فكرت في ذلك؛ عندما يكون على بُعد هدف واحد من الوصول لهذا الرقم، سأبحث عنه في كل مرة أستحوذ فيها على الكرة، لأرى إن كان بإمكاني تمرير الكرة إليه. هذا الهدف سيُخلّد في تاريخ كرة القدم، وستكون لحظة رائعة لي أن أكون جزءًا منه".

    وحول اللعب مع رونالدو بشكل عام، قال فيليكس "إنه إنجاز قلّما يحظى به أحد في عالم كرة القدم؛ لقد حظيت بشرف تحقيقه مع المنتخب الوطني، والآن مع النصر، إنه لشرف عظيم حقًا. لقد نشأنا ونحن نشاهد كريستيانو.

    إنه كان قدوتنا، وشخص نعجب به، والآن أشاركه لحظاته. كان الفوز بالدوري (السعودي) الموسم الماضي ذا مغزى خاص، أن أتمنى من مساعدة كريستيانو على الفوز باللقب الذي كان يسعى إليه منذ انضمامه للفريق. علينا أن نستمتع بهذه اللحظات قدر الإمكان لأننا نعلم أنها لن تدوم، ولكن ما دام هو هنا، سنكون هنا أيضًا".

    يذكر أن رونالدو، الذي وصل إلى 979 هدف حتى اللحظة، ردّ على سؤال حول الفريق الذي يتمنى إحراز الهدف الألف بقميصه، ما بين النصر أو البرتغال، ليعلّق بقوله إنه يسعى لتحقيق هذا الإنجاز بقميص المنتخب.

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  • النصر تحت قيادة أنج بوستيكوجلو

    وبعد تتويجه مع جورج جيسوس بلقب دوري روشن السعودي، الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، يخوض النصر تحديات كبيرة في موسم 2026-2027، تحت قيادة فنية جديدة، مع الأسترالي أنج بوستيكوجلو.

    ورغم البداية الرائعة، إلا أن النصر واجه تعثرات في مبارياته الأخيرة قبل فترة التوقف، كان أبرزها في الخسارة أمام الاتحاد بهدفين لهدف، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، فضلًا عن السقوط المدوّي أمام العين الإماراتي برباعية في دوري النخبة الآسيوية، فيما اتسم أداء النصر بالتأخر في النتيجة، ليحلّ - بعد سبع جولات - في المركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 16 نقطة، مبتعدًا عن الهلال "المتصدر" بفارق نقطتين.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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