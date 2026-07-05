فيديو | حارس الباراجواي يفسر تصرفه الغريب مع مبابي عقب الخسارة من فرنسا

حجزت فرنسا مقعدها في ربع نهائي كأس العالم بفضل ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي في الدقيقة 70 في فيلادلفيا.
وسجل المهاجم الهدف بهدوء من نقطة الجزاء في مباراة اتسمت بالتصادمات الجسدية والعدوانية.
وزاد الهدف من حدة التوتر على أرض الملعب، حيث بدا أن مبابي يستفز حارس مرمى باراجواي جيل بعد تسجيله الهدف. وركز أسلوب باراجواي البدني بشكل كبير على قائد المنتخب الفرنسي، الذي تعرض لعدد من الأخطاء والاستفزازات المتكررة طوال المباراة، على الرغم من تجنب الفريق الأمريكي الجنوبي تلقي أي بطاقات صفراء.
وتصاعدت حدة الموقف بعد صافرة النهاية. فقد اقترب أورلاندو خيل من مبابي لمصافحته، لكن المهاجم الفرنسي أدار ظهره له. ورد الحارس بإلقاء كرة المباراة على ظهر مبابي، مما أدى إلى اندلاع مواجهة جماعية شارك فيها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني لكلا الفريقين.