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Jude BellinghamGetty
Donny Afroni

فيديو | بيلينجهام يرعب جماهير إنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين.. والسبب إصابة الكتف القديمة

جود بيلينجهام
إنجلترا
كأس العالم

يشعر مشجعو منتخب إنجلترا بالقلق بشأن حالة جود بيلينجهام البدنية، بعد أن شوهد لاعب خط وسط ريال مدريد وهو يمسك بكتفه خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم ضد النرويج. وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية تصحيحية في الماضي، بدا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أنه يعاني من ألم شديد أثناء وبعد المباراة التي أُقيمت في ميامي.

  • أجراس الإنذار تدق بالنسبة لـ«الأسود الثلاثة»

    في خضم مباراة متوترة في ربع نهائي كأس العالم على ملعب هارد روك، أثار مشهد مألوف الرعب في قلوب مشجعي إنجلترا. فقد التقطت الكاميرات صورًا لبيلينجهام وهو يعبس مرارًا وتمسك بكتفه الأيسر بعد تدخل قوي. وشوهد الطاقم الطبي يراقب عن كثب من مقاعد البدلاء بينما كان بيلينجهام يحاول التخلص من الألم.

    وبينما كان توخيل وطاقمه الفني منشغلين بإعطاء التعليمات التكتيكية خلال استراحة الشرب المقررة في الدقيقة 30، شوهد بيلينجهام في محادثة عميقة مع أخصائي العلاج الطبيعي للفريق، مشيرًا بشكل محدد إلى المفصل. كما شوهد بيلينجهام مرة أخرى وهو يلمس كتفه وهو على وشك إجراء مقابلة بعد المباراة.

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  • تاريخ اللعب رغم الألم

    وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد تحدث سابقًا عن ندمه بشأن طريقة التعامل مع إصابة الكتف. وقبل خضوعه لعملية جراحية في الصيف، اعترف بأنه لعب وهو يعاني من الألم لفترة طويلة لتجنب التغيب عن المباريات المهمة مع ناديه ومنتخب بلاده. كما كان التأثير النفسي واضحًا، حيث صرح لاعب الوسط سابقًا أن الخوف من تكرار الإصابة منعه من تقديم أفضل أداء له على المستوى العالمي.

    وأوضح قائلاً: «أثرت إصابة الكتف بشكل كبير على باقي جسدي. لم أكن أشعر بألم شديد، لكن اللعب وأنا أعلم أنني إذا سقطت فقد تنخلع الكتف مرة أخرى، كان يعني أنني لا أستطيع تقديم أفضل ما لدي. جعلني العام الماضي أدرك أنني لا أستطيع اعتبار الفوز أمراً مفروغاً منه مرة أخرى. الآن أنا في حالة بدنية أفضل ويمكنني العودة إلى مستواي المعهود».

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    الأرجنتين وميسي في الانتظار في أتلانتا

    الطريق إلى المجد لا يبدو أسهل على الإطلاق بالنسبة لـ«الأسود الثلاثة»، حيث يقف في طريقهم أحد عمالقة كرة القدم. وبعد أن حسمت إنجلترا تأهلها إلى الدور نصف النهائي، ستتوجه الآن إلى أتلانتا لمواجهة ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين.

    وسيعمل الطاقم الطبي الآن على مدار الساعة لضمان جاهزية بيلينجهام لمواجهة ميسي البالغ من العمر 39 عامًا. وبما أن تسعة من أهدافه الـ12 مع منتخب إنجلترا جاءت في البطولات الكبرى، فإن بيلينجهام هو بلا شك «رجل اللحظات الحاسمة» بالنسبة لتوخيل.

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