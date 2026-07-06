قفز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا فوق لوح إعلاني بعد الفوز 3-2 على المضيف المكسيك، فسقط بشكل مؤسف. ووفقًا للموقع الأمريكي «The Athletic»، سيتعين عليه الخضوع لعملية جراحية.
فيديو | أصيب في احتفالات الفوز على المكسيك.. نجم إنجلترا يخضع لعملية جراحية!
"لقد أصيب في معصمه. وهو موجود حالياً في المستشفى. إنها إصابة خطيرة إلى حد ما"، قال المدرب توماس توخيل.
وأظهرت الصور الملتقطة من داخل الملعب في مكسيكو سيتي هندرسون وهو على نقالة، حيث كان يتلقى الأكسجين، بينما كان زملاؤه في الفريق يحاولون حمايته. وكان هندرسون قد احتفل في البداية مع اللاعبين والمشجعين في المنصة، ويبدو أن الحادث وقع أثناء عودته إلى الملعب. بعد ذلك، نُقل هندرسون إلى مستشفى في مكسيكو سيتي ولم يسافر مع بقية الفريق للعودة إلى معسكر التدريب في كانساس سيتي.
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جوردان هندرسون هو ثالث لاعب يغيب عن صفوف إنجلترا قبل مباراة ربع النهائي ضد النرويج
لم يشارك هندرسون في البطولة حتى الآن سوى في الدقائق الأخيرة من المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما (2-0). وكان المدرب الألماني توخيل قد استدعى اللاعب المخضرم من نادي برينتفورد بشكل مفاجئ إلى التشكيلة.
وستفتقد إنجلترا في مباراة ربع النهائي ضد النرويج يوم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا) كل من جاريل كوانسا بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة المكسيك، وريس جيمس الذي تعرض لإصابة في المباراة الافتتاحية للمنتخب الإنجليزي.
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