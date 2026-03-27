فيديو: يورغن كلوب يعود إلى ليفربول! المدرب الأسطوري السابق للريدز يبتسم ابتسامة عريضة وهو يرتدي سترة رياضية وقبعة النادي قبل مباراة خيرية
كلوب يعود إلى مقعد المدرب في أنفيلد
عاد "الرجل العادي" إلى المكان الذي بدأ فيه كل شيء. فقد عاد كلوب إلى ليفربول هذا الأسبوع للمشاركة في مباراة خيرية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة LFC.
المدرب السابق للريدز، الذي أنهى مسيرته التي استمرت تسع سنوات في عام 2024، سيساعد السير كيني دالغليش في فريق إدارة فريق أساطير ليفربول الذي سيواجه فريق أساطير بوروسيا دورتموند.
بدا كلوب في حالة معنوية عالية عند وصوله إلى الحدث، حيث ارتدى بسهولة زي النادي الذي أصبح زيه الرسمي من الثلاثاء إلى الأحد خلال 491 مباراة.
ورغم أنه يشغل حالياً منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة ريد بول، وهو المنصب الذي تولاه في يناير 2025، إلا أن قلبه لا يزال مرتبطاً بشمال غرب إنجلترا. وقد غمر المشجعون مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل بمقاطع فيديو لوصول الألماني قبل انطلاق المباراة بعد ظهر يوم السبت.
الرد على الشائعات المتعلقة بريال مدريد
بينما يحلم مشجعو أنفيلد بعودة مدربهم، ترددت أنباء متكررة عن ارتباط اسم كلوب بالمنصب الشاغر في البرنابيو. وتشير الشائعات إلى أن ريال مدريد قد تواصل مع المدرب البالغ من العمر 58 عامًا ليحل محل ألفارو أربيلوا، لكن كلوب استغل مؤخرًا مؤتمرًا صحفيًا في ميونيخ لينفي تلك التقارير بأسلوبه الصريح المعهود.
وقال كلوب: "لو اتصل ريال مدريد، لكنا سمعنا بذلك الآن. لكن هذا كله هراء. لم يتصلوا حتى، ولا مرة واحدة. لم يتصلوا حتى بوكيل أعمالي. لقد قلت ذلك ألف مرة بالفعل، لكن بالطبع أنا لا أفكر في الأمر على الإطلاق في الوقت الحالي. لا يوجد سبب لذلك، لحسن الحظ".
الباب لا يزال مفتوحًا أمام المستقبل
حرص كلوب على ألا ينسحب من عالم كرة القدم تمامًا عندما غادر ميرسيسايد، وتشير تعليقاته الأخيرة إلى أن مسيرته في المنطقة الفنية قد لا تكون قد انتهت بعد.
حتى مع مسؤولياته الجسيمة في ريد بول، يبدو أن شغفه بالإدارة التكتيكية لا يزال كامنًا تحت السطح بالنسبة للرجل الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول.
وقال كلوب خلال عرض فريق كأس العالم على قناة Magenta TV: "أما بالنسبة للمستقبل، فلم أنتهِ تمامًا من عملي كمدرب بعد. لذا، من يدري ما قد يحدث في السنوات القليلة المقبلة؟ لكن لا توجد أي خطط على الإطلاق في هذا الصدد".