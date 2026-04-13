في واحدة من أجمل مباريات الموسم في الدوري الإيطالي، قدم الشاب الأرجنتيني نيكو باز، عروضًا هجومية رائعة، فوق أرض ميدان جوزيبي سينيجاليا، إلا أنها لم تنقذ كومو من خسارة "دراماتيكية" أمام إنتر بنتيجة (3-4)، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الكالتشيو.

إنتر فاز في اللقاء بثنائيتين من قِبل ماركوس تورام ودينزل دومفريس في الدقائق 45+1 و49 و58 و72، فيما جاءت ثلاثية كومو عن طريق أليكس فالي ونيكو باز ولوكاس دا كونيا (ركلة جزاء)، بالدقائق 36 و45 و89.

ومع تبقي ست جولات على نهاية موسم 2025-2026، فإن إنتر لا يزال يواصل الزحف بثبات نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي، حيث تتربع كتيبة كريستيان كيفو، في الصدارة بـ75 نقطة، بفارق تسع نقاط عن نابولي، حامل اللقب، بينما يأتي كومو في المركز الخامس، المؤهل إلى يوروبا ليج، برصيد 58 نقطة.