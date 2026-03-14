فيديو: نوبة غضب لابن كريستيانو رونالدو على أرض الملعب بعد استبداله في مباراة شباب النصر، بعد أن تعرض للدفع من أحد اللاعبين المنافسين وحصل على بطاقة من الحكم
التبديل والبطاقة الصفراء
بدأت الواقعة عندما قرر الجهاز الفني للنصر سحب اللاعب من الملعب. وبينما كان رونالدو جونيور يغادر الملعب في إطار عملية التبديل، واصل إبداء إيماءاته الغاضبة واحتجاجاته تجاه الحكم. وكان رد الحكم سريعاً، حيث حصل المهاجم على بطاقة صفراء على الفور بسبب سلوكه غير الرياضي، وذلك أثناء توجهه نحو المنطقة الفنية بعد أن دفعه أحد لاعبي الفريق المنافس غضباً.
نقاش ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي
كما كان متوقعًا، انتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث بسرعة فائقة وأصبح موضوعًا ساخنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار آراء متباينة بين المشجعين. ورأى الكثيرون أن ابن كريستيانو يجب أن يحافظ على هدوئه ويتصرف بمزيد من الاحترافية، مشيرين إلى أن هذا النوع من الانفعالات قد يضر بتطوره وصورته العامة على المدى الطويل. من ناحية أخرى، اعتبر بعض المشجعين أن رد فعل اللاعب الشاب لم يكن مبالغًا فيه، واعتبروا هذا العرض المحبط دليلًا على روح المنافسة والرغبة في الفوز التي تميز عائلته.
رونالدو يتطلع للعودة لتعزيز آمال «النصر» في الفوز باللقب
بغض النظر عن سلوك ابنه، ينتظر المشجعون الآن آخر المستجدات بشأن كريستيانو رونالدو. يقضي مهاجم النصر فترة نقاهة في مدريد للتعافي من إصابة عضلية تعرض لها في 28 فبراير خلال فوز فريقه 2-0 على الفيحة. ويزيد من إحباطه بسبب غيابه عن الملاعب أنه يتخلف عن إيفان توني ومهاجم القضائية جوليان كينونيس في سباق الحذاء الذهبي للدوري السعودي، حيث سجل توني، المهاجم السابق لبرينتفورد، 25 هدفاً هذا الموسم. أما كينونيس، فقد توقف رصيده عند 24 هدفاً، بينما يتأخر رونالدو بثلاثة أهداف أخرى برصيد 21 هدفاً. وبغض النظر عن سباق الهدافين، يتصدر النصر حالياً جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف الأهلي، في الوقت الذي يسعى فيه البرتغالي إلى الفوز بأول لقب دوري له منذ انتقاله إلى السعودية في عام 2023.