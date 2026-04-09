فيديو: نجم بورتو يسجل هدفًا ذاتيًا غريبًا من مسافة 40 ياردة، ونوتنغهام فورست يحقق تعادلًا مهمًا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي

كان فريق فيتور بيريرا يعاني في إيجاد إيقاعه في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب بعد أن تأخر بهدف سجله ويليام غوميز لاعب بورتو في الدقيقة الحادية عشرة. ومع ذلك، انقلب مجرى المباراة تمامًا بعد دقيقتين فقط بفضل لحظة تركت جماهير الفريق المضيف في حالة من الذهول الجماعي.

تم تمرير الكرة عبر خط دفاع بورتو إلى الظهير الأيمن مارتيم فرنانديز. حاول اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي لم يكن تحت أي ضغط حقيقي، إجراء ما كان من المفترض أن يكون تمريرة خلفية روتينية إلى حارس مرماه ديوغو كوستا، لكنه أخطأ في التمريرة الأولى وذهبت الكرة إلى شباك بورتو، مما أثار مزيجًا من الصدمة والاحتفال بين لاعبي فورست.