AFP
ترجمه
فيديو: ناهويل مولينا يفعلها مجدداً! نجم أتلتيكو يسجل هدفاً رائعاً للأسبوع الثاني على التوالي ليذهل ريال مدريد
ضربة قوية أخرى من الأرجنتيني
في بعض الأحيان، تكون الضربات غير المتوقعة هي التي تترك أعمق الأثر — وهذا بالضبط ما قدمه ناهويل مولينا لفريق أتلتيكو مدريد في ديربي المدينة ضد ريال مدريد. اكتسب الفائز بكأس العالم شهرة بفضل أدائه المذهل، ولا تزيد محاولته الأخيرة ضد غريمه المحلي سوى من رصيده المتزايد من اللقطات الرائعة.
بدأت الهجمة عندما مرر جوليان ألفاريز الكرة إلى مولينا على الجانب الأيمن. وبفضل المساحة المتاحة أمامه، لم يتردد مولينا. حتى من مسافة بعيدة، أطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا للشباك، ولم تترك أي فرصة لحارس مرمى ريال مدريد أندري لونين.
- Getty Images Sport
هدفان رائعان متتاليان لمولينا
كان هذا الهدف بمثابة تذكير للجماهير بالهدف الرائع الذي سجله مولينا من مسافة بعيدة في مرمى خيتافي سابقًا - وأصبح لهدفَيه في الدوري الإسباني الآن قاسم مشترك: القوة الخالصة والدقة. وقد أصبح الثبات الذي يظهره في تسجيل الأهداف من مسافات بعيدة سلاحًا تكتيكيًا رئيسيًا لفريق دييغو سيميوني.
على الرغم من تسجيله هدفين فقط في الدوري الإسباني، إلا أن كلاهما كان رائعاً للغاية، مما يدل على أن مولينا لا يخشى المخاطرة عندما تسنح له الفرصة. أصبحت قدرته على توفير العرض والتهديد التهديفي من الجانب الأيمن جزءاً لا يتجزأ من طريقة انتقال أتلتيكو من الدفاع إلى الهجوم خلال المباريات الحاسمة.
- AFP
ريال مدريد يرد بقوة ليحقق فوزاً حاسماً
إن إسكات أحد أكثر الملاعب شهرة في عالم كرة القدم ليس بالأمر السهل، لكن تسديدة مولينا حققت ذلك بالضبط عندما استقرت الكرة في الزاوية الصغيرة. الجرأة الكبيرة في إطلاق التسديدة من مسافة بعيدة فاجأت دفاع ريال مدريد، مما أدى إلى توقف مؤقت لزخم حامل اللقب.
ومع ذلك، لم يتمكن أتلتيكو مدريد من الاستفادة من تلك اللحظة، حيث رد فينيسيوس جونيور سريعاً بهدف ثالث حسم في النهاية الفوز لريال مدريد. وبهذا النتيجة، ارتفع رصيد "البلانكوس" إلى 69 نقطة، ليبقوا على بعد أربع نقاط من برشلونة المتصدر للدوري الإسباني.
