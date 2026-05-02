فيديو | موضة شد الشعر مستمرة.. طرد جديد بالدوري الإنجليزي وتقنية الفيديو تنقذ الحكم!
جدل في ملعب مولينوكس
وقع الحادث في وقت مبكر من الشوط الأول على ملعب «مولينوكس» عندما دخل بالارد في صراع مع مهاجم «وولفز» تولو أروكوداري. وأثناء التنافس على الكرة، بدا أن لاعب «ساندرلاند» قد أمسك بخصلات شعر المهاجم الطويلة، مما أدى إلى توقف المباراة لإجراء مراجعة بالفيديو. وبعد مراجعة الشاشة الموجودة بجانب الملعب، اعتبر الحكم بول تيرني أن هذا التصرف يمثل سلوكًا عنيفًا، فرفع البطاقة الحمراء مباشرة.
على الرغم من الطرد، كان سندرلاند قد تقدم مبكراً بهدف من رأسية نوردي موكيلي. لكن البطاقة الحمراء أجبرت الضيوف على اللعب لأكثر من ساعة بأقلية عددية، وهي حالة استغلها وولفرهامبتون في الدقيقة 54 عندما سجل سانتياجو بوينو هدف التعادل.
لا تزال هناك تساؤلات حول مدى الاتساق
وجد دومينيك كالفيرت-لوين نفسه في قلب عاصفة تحكيمية جديدة خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي جمعت بين ليدز يونايتد وتشيلسي في ويمبلي يوم الأحد الماضي. وبدا أن المهاجم قد شد شعر مدافع «البلوز» مارك كوكوريلا، لكنه أفلت من أي عقوبة رسمية على الرغم من المراجعة المطولة لنظام الفيديو المساعد.
كان هذا القرار صارخًا بشكل خاص لأنه جاء بعد أسابيع قليلة فقط من طرد ليساندرو مارتينيز بسبب نفس المخالفة ضد كالفيرت-لوين نفسه - وهي حادثة أدارها تيرني أيضًا - مما دفع المشجعين والمحللين إلى التساؤل عن الافتقار الصارخ إلى الاتساق في هذه القرارات الحاسمة.
الموقف المتشدد للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
أعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بوضوح عن موقفه تجاه هذا النوع المحدد من المخالفات عقب سلسلة من الحوادث التي وقعت هذا الموسم. وكانت لجنة تأديبية رسمية قد أشارت سابقًا إلى أنه «من أجل المصلحة العامة لكرة القدم، لا ينبغي التسامح مع "شد الشعر" ويجب تثبيط هذه الممارسة من خلال فرض عقوبات متسقة».
لم يلق هذا النهج الصارم قبولاً لدى العديد من المدربين في الدوري. وكان مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، من أشد المنتقدين لهذه البطاقات الحمراء في الماضي، حيث وصف بطاقة حمراء سابقة بسبب شد الشعر بأنها "واحدة من أسوأ" القرارات التي شاهدها على الإطلاق. ومن المرجح أن يواجه فريق "القطط السوداء" الآن احتمال غياب بالارد عن ثلاث مباريات ما لم يقرروا استئناف القرار.
عدم تصديق بالارد
بدا بالارد نفسه مصدومًا من هذا القرار، حيث بقي على أرض الملعب ليؤكد براءته قبل أن يتجه في النهاية نحو النفق. وادعى المشجعون أن عيني المدافع كانتا مركّزتين تمامًا على الكرة، وأن أي تلامس مع شعر أروكوداري كان محض صدفة أثناء الصراع الجسدي على الاستحواذ على الكرة.