Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025
Muhammad Zaki

فيديو: مهاجم فولهام السابق يرش الماء على خصمه في لحظة من لحظات السخافة القصوى بينما يثور حارس المرمى المنافس

نجح كارلوس فينيسيوس، المهاجم السابق لفولهام وبنفيكا، في تحويل مباراة الديربي البرازيلي التي كانت مشتعلة بالفعل إلى شغب كامل باستخدام زجاجة مياه بلاستيكية فقط. ممثلاً فريق جريميو في مباراة الإياب من نهائي بطولة كامبيوناتو غاوتشو ضد غريمه اللدود إنترناسيونال، أثبت المهاجم البرازيلي أنه لم يفقد موهبته في إثارة غضب خصومه.

  • دراما يوم الديربي في بورتو أليغري

    وقع الحادث في وقت مبكر من المباراة التي شهدت منافسة شرسة في ملعب بيرا ريو يوم الأحد. عندما دخل الفريق الطبي إلى الملعب لرعاية أحد اللاعبين، رأى فينيسيوس فرصة لإحداث بعض الاضطراب. تظاهر المهاجم بأنه يريد أن يشرب، لكنه بدلاً من ذلك وجه زجاجة المياه الخاصة به نحو لاعبي إنترناسيونال البدلاء، ورشهم بتيار من الماء مباشرة. كان لهذا التصرف المتهور رد فعل عكسي فوري، حيث أدى إلى اندلاع مواجهة ضخمة على أرض الملعب.

    كانت ردود الفعل فورية، حيث اندفع حارس مرمى إنترناسيونال روشيه والعديد من المدافعين نحو فينيسيوس في نوبة من الغضب. ما كان من المفترض أن يكون توقفًا طبيًا قصيرًا تحول إلى مواجهة استمرت خمس دقائق شارك فيها جميع اللاعبين على أرض الملعب تقريبًا. لم يبد فينيسيوس، الذي لعب سابقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فولهام وتوتنهام، متأثرًا بالفوضى، حيث أزعج فريق إنترناسيونال الذي كان يواجه بالفعل معركة صعبة لتعويض خسارته الكبيرة في مباراة الذهاب.

  • شاهد المقطع

  • جريميو يحافظ على صدارته ليحصد اللقب

    على الرغم من الألعاب النارية المبكرة ومحاولة إنترناسيونال للرد، إلا أن الأداء الاحترافي لغريميو ضمن أن تصرفات فينيسيوس لم تطغى على النتيجة. انتهت المباراة في النهاية بالتعادل 1-1، وهو ما كان أكثر من كافٍ للزوار لضمان الفوز ببطولة كامبيوناتو غاوتشو. بعد فوزه في مباراة الذهاب 3-0، عكست النتيجة الإجمالية هيمنة غريميو تحت القيادة التكتيكية للويس كاسترو.

    وبعد تعادل 1-1 يوم الأحد، احتفل النادي برفع جريميو الكأس في ملعب إنترناسيونال لأول مرة منذ عقدين. كانت لحظة سعيدة للمشجعين الذين سافروا إلى أرض العدو ليشهدوا تحول ملعب منافسهم إلى مسرح لاحتفالاتهم.

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    ليلة تاريخية في بييرا ريو

    كان هذا الفوز هو اللقب الـ 44 لفريق جريميو على مستوى الولاية، مما جعله يقترب من الرقم القياسي لفريق إنترناسيونال البالغ 46 لقباً. كانت ليلة مليئة بالمشاعر المتناقضة، حيث شعر الفريق المضيف بالإحباط بسبب الفرص الضائعة والبطاقة الحمراء التي حصل عليها واغنر ليوناردو في الدقائق الأخيرة. أما بالنسبة لفريق جريميو، فقد كان الاحتفال مستحقاً، خاصة أنه تمكن من التغلب على الأجواء المعادية التي سادت الملعب بسبب منافسته الشرسة.

