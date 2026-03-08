فيديو: مشجعو لينكولن سيتي يسخرون من توتنهام قبل احتمال هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز

لم تفلح الأوضاع الإدارية في توتنهام في تهدئة أعصاب مشجعي الفريق. تولى إيغور تودور منصب المدير الفني خلفًا لتوماس فرانك الشهر الماضي بعقد قصير الأجل حتى نهاية الموسم، لكن وصوله لم يحقق النتائج المرجوة.

وفي تصريحاته بعد هزيمة الخميس أمام بالاس، اتخذ تودور موقفًا دفاعيًا بشأن التوجه العام للنادي، لكنه أشاد بجهود لاعبيه. وقال: "لا أريد التحدث عن النادي. أريد أن أكون إيجابيًا. لا يمكنني أن أقول أي شيء للاعبين في نهاية المطاف بعد هذه المباراة. لقد بذلوا قصارى جهدهم. للأسف، نحن ندفع ثمن كل التفاصيل. نحن ندفع ثمن كل التفاصيل. إذا كان بإمكاننا القول إن البطاقة الحمراء هي تفصيل، فهناك دائمًا ما يمكن قوله. مع كل المشاكل التي نواجهها الآن، غياب المدافعين اليوم، غياب الظهيرين، هذه هي المشاكل التي نعرفها بالفعل".