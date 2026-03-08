ترجمه
فيديو: مشجعو لينكولن سيتي يسخرون من توتنهام قبل احتمال هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز
لينكولن يتصدر الدوري الإنجليزي الأول
جاءت أحدث ضربة من مشجعي لينكولن سيتي خلال فوزهم 2-0 على منافسهم على اللقب كارديف سيتي في دوري الدرجة الأولى يوم السبت. نقلت النتيجة فريق إمبس إلى صدارة الدرجة الثالثة، مما جعلهم يتقدمون بعشر نقاط في مراكز الصعود التلقائي. تُظهر لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي لينكولن الذين سافروا مع الفريق وهم يبقون لفترة طويلة بعد صافرة النهاية للاحتفال بصعودهم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى. في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يمكن سماع المشجعين وهم يهتفون بصوت عالٍ "توتنهام بعيدًا، أوليه، أوليه"، ساخرين من احتمال حقيقي للقاء بين الفريقين في الدوري الموسم المقبل.
تودور يكافح لوقف اندفاع توتنهام
لم تفلح الأوضاع الإدارية في توتنهام في تهدئة أعصاب مشجعي الفريق. تولى إيغور تودور منصب المدير الفني خلفًا لتوماس فرانك الشهر الماضي بعقد قصير الأجل حتى نهاية الموسم، لكن وصوله لم يحقق النتائج المرجوة.
وفي تصريحاته بعد هزيمة الخميس أمام بالاس، اتخذ تودور موقفًا دفاعيًا بشأن التوجه العام للنادي، لكنه أشاد بجهود لاعبيه. وقال: "لا أريد التحدث عن النادي. أريد أن أكون إيجابيًا. لا يمكنني أن أقول أي شيء للاعبين في نهاية المطاف بعد هذه المباراة. لقد بذلوا قصارى جهدهم. للأسف، نحن ندفع ثمن كل التفاصيل. نحن ندفع ثمن كل التفاصيل. إذا كان بإمكاننا القول إن البطاقة الحمراء هي تفصيل، فهناك دائمًا ما يمكن قوله. مع كل المشاكل التي نواجهها الآن، غياب المدافعين اليوم، غياب الظهيرين، هذه هي المشاكل التي نعرفها بالفعل".
- (C)Getty Images
العد التنازلي النهائي للبقاء أو الكارثةمع بقاء تسع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يعد هناك مجال للخطأ بالنسبة لتودور وفريقه. الجدول الزمني لا يمنحهم أي راحة، حيث من المقرر أن يعود توتنهام إلى المنافسة المحلية في نهاية الأسبوع المقبل بمباراة حاسمة ضد حامل اللقب ليفربول. أصبح كل نقطة الآن حيوية إذا أرادوا تجنب المصير الذي كان مشجعو لينكولن سيتي يتنبأون به بفرح شديد من مدرجات كارديف.