Getty Images Sport
ترجمه
فيديو: مشجعو توتنهام يهتفون باسم ماوريسيو بوكيتينو أثناء رحلة مدرب المنتخب الأمريكي لمشاهدة ناديه السابق يواجه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عودة هتاف "السحر"
تحولت الأجواء على متن الطائرة إلى احتفال يشبه التراس بمجرد ظهور اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا. سرعان ما انطلق المشجعون في ترديد الهتاف الشهير: "إنه ساحر، كما تعلمون... ماوريسيو بوكيتينو!" استمرت الأجواء المفعمة بالحيوية طوال الرحلة، حيث ردد العديد من المشجعين بمرح هتافات "نريد عودتك" و"أعيدوه إلى دياره".
على الرغم من عمله لاحقًا في باريس سان جيرمان وتشيلسي، منافس توتنهام، لا يزال الأرجنتيني شخصية محبوبة بين مشجعي توتنهام. ومع ذلك، قد يواجه مشجعو توتنهام منافسة شديدة للحصول على توقيع مدربهم السابق؛ وفقًا لتقارير حديثة، ظهر بوكيتينو أيضًا كأحد المرشحين الأوفر حظًا لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد الموسم المقبل.
شاهد المقطع
أكثر من مجرد حنين إلى الماضي: تلميح إلى العودة
كانت الأجواء المثيرة على متن الرحلة المتجهة إلى مدريد أكثر من مجرد لقاء حنيني بين المشجعين والمدرب السابق؛ فقد جاءت وسط تكهنات متزايدة حول احتمال عودة المدرب في المستقبل القريب.
بينما يركز مدرب المنتخب الأمريكي حاليًا على قيادة فريقه في مباريات المجموعة التي يمكن التحكم فيها في كأس العالم 2026 ضد أستراليا وباراغواي وإحدى من سلوفاكيا وكوسو وتركيا ورومانيا، فقد صرح مؤخرًا لـRadiogaceta de los Deportes أنه يظل "منفتحًا على كل الاحتمالات" بمجرد انتهاء عقده بعد البطولة. في فبراير، انتقد حتى افتقار النادي للطموح بعد نجاحه في الدوري الأوروبي الموسم الماضي وكشف عن رغبته في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل تقاعده، حتى أنه وضعهما فوق كأس العالم.
مع انتهاء فترة عمله في أمريكا بعد كأس العالم، يأمل المشجعون أن يعود إلى منصبه في نهاية المطاف بعد انتهاء فترة إيغور تودور هذا الصيف. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان توتنهام، الذي يحتل حالياً المركز السادس عشر في الجدول، سيظل في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول ذلك الوقت.
- Getty Images Sport
مسار المنتخب الأمريكي لكرة القدم
يقترب بوكيتينو من المرحلة الأخيرة من دورة كأس العالم هذه، بعد أن انضم إلى المنتخب الأمريكي في منتصفها. وقد كُلف بمهمة قيادة المنتخب الأمريكي إلى كأس العالم على أرضه، وهذا الكأس العالمي يقترب بسرعة.
ستخوض الولايات المتحدة مباريات ودية في مارس ضد البرتغال وبلجيكا قبل أن يحدد بوكيتينو قائمة لاعبيه لكأس العالم في 24 مايو. ستلعب المنتخب بعد ذلك مباريات ودية قبل كأس العالم ضد السنغال وألمانيا قبل مباراتها الافتتاحية في البطولة ضد باراغواي في 12 يونيو.
إعلان