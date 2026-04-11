فيديو: مشجعو أرسنال يصفرون على لاعبي فريقهم رغم تقدمهم بفارق تسع نقاط في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب خسارة مذلة أمام بورنموث

أُطلق صافرة النهاية في استاد الإمارات وسط أصوات تعبر عن الإحباط، حيث قام مشجعو أرسنال بصيحات الاستهجان ضد لاعبي فريقهم عقب هزيمة باهتة بنتيجة 2-1 أمام بورنموث. ويشكل هذا النتيجة اتجاهاً مقلقاً لفريق ميكيل أرتيتا، الذي تراجع الآن إلى ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات خاضها في جميع المسابقات - وهي إحصائية مذهلة بالنظر إلى أنه لم يخسر سوى ثلاث مباريات فقط من أصل 49 مباراة خاضها هذا الموسم.

أخمد جونيور كروبي حماس الجماهير المحلية في وقت مبكر، حيث منح الضيوف التقدم المستحق بعد 17 دقيقة فقط. ورغم أن فيكتور جيوكيريس تمكن من معادلة النتيجة من ركلة جزاء، إلا أن هدف التعادل فشل في إشعال الشرارة التي كان أرسنال في أمس الحاجة إليها. وعندما استعاد أليكس سكوت التقدم لفريق "الكرز" في الدقيقة 74، أصبح التوتر في الملعب ملموساً، ليتحول في النهاية إلى صيحات استهجان عند انتهاء المباراة.