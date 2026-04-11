AFP
فيديو: مشجعو أرسنال يصفرون على لاعبي فريقهم رغم تقدمهم بفارق تسع نقاط في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب خسارة مذلة أمام بورنموث
الأجواء في الإمارات تتحول إلى أجواء سامة
أُطلق صافرة النهاية في استاد الإمارات وسط أصوات تعبر عن الإحباط، حيث قام مشجعو أرسنال بصيحات الاستهجان ضد لاعبي فريقهم عقب هزيمة باهتة بنتيجة 2-1 أمام بورنموث. ويشكل هذا النتيجة اتجاهاً مقلقاً لفريق ميكيل أرتيتا، الذي تراجع الآن إلى ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات خاضها في جميع المسابقات - وهي إحصائية مذهلة بالنظر إلى أنه لم يخسر سوى ثلاث مباريات فقط من أصل 49 مباراة خاضها هذا الموسم.
أخمد جونيور كروبي حماس الجماهير المحلية في وقت مبكر، حيث منح الضيوف التقدم المستحق بعد 17 دقيقة فقط. ورغم أن فيكتور جيوكيريس تمكن من معادلة النتيجة من ركلة جزاء، إلا أن هدف التعادل فشل في إشعال الشرارة التي كان أرسنال في أمس الحاجة إليها. وعندما استعاد أليكس سكوت التقدم لفريق "الكرز" في الدقيقة 74، أصبح التوتر في الملعب ملموساً، ليتحول في النهاية إلى صيحات استهجان عند انتهاء المباراة.
باب المنافسة على اللقب لا يزال مفتوحًا أمام مانشستر سيتي
ورغم أن أرسنال لا يزال يتصدر الترتيب بفارق تسع نقاط، فإن هذه الهزيمة تمثل دفعة قوية لمانشستر سيتي. ويمكن لفريق بيب جوارديولا الآن تقليص هذا الفارق إلى ست نقاط فقط إذا تمكن من التغلب على تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد. وما كان يبدو في السابق مسيرة سهلة نحو اللقب أصبح فجأة منافسة حقيقية مرة أخرى، مع ظهور «المدفعجية» بمظهر هش بشكل متزايد تحت أضواء الكشافات.
وحث مارتن كيون، المدافع السابق لأرسنال، في حديثه إلى قناة TNT Sports، الفريق على الحفاظ على رباطة جأشه رغم الاستقبال العدائي من المدرجات. وقال كيون بشأن الحاجة إلى التماسك: "سيكون عليكم ذلك. كان الضغط شديداً للغاية. الآن على اللاعبين أن يقفوا على أقدامهم، وأن يبرز القادة. الأمر لا يزال بين أيديكم. تأكدوا من عدم انحراف المسار".
أسبوع حاسم ينتظر «المدفعجية»
لا يملك أرسنال الوقت الكافي لتضميد جراحه، حيث يستعد لخوض أسبوع حافل بالمخاطر قد يحدد مصير موسمه بأكمله. يستضيف الفريق أولاً فريق سبورتينغ لشبونة في 15 أبريل في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة سيؤدي فيها أي نتيجة بخلاف التأهل إلى تفاقم الشعور بالأزمة. وتعد هذه المواجهة الأوروبية بمثابة مقدمة لأهم مباراة في جدول المباريات المحلية.
في 19 أبريل، يسافر الفريق اللندني إلى ملعب إيتهاد لمواجهة مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، في مواجهة قد تحسم مصير اللقب بشكل قاطع. بعد أن تحطمت هالة "اللاهزمين" على يد بورنموث، يجب على "المدفعجية" استعادة قوتهم إذا أرادوا تجنب الانهيار في نهاية الموسم وضمان أول لقب دوري لهم منذ أكثر من عقدين.