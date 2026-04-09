فيديو: محمد صلاح، الذي بدا محبطًا، يرفض رفضًا قاطعًا إجراء مقابلة بعد قرار أرني سلوت المثير للجدل بإبقائه على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان

كانت الأجواء في ملعب «بارك دي برانس» ثقيلة على صلاح، الذي وجد نفسه يشاهد المباراة من على مقاعد البدلاء. بعد أن اتخذ آرني سلوت قرارًا جريئًا بإبقاء الجناح الهداف على مقاعد البدلاء في هذه المواجهة الأوروبية الحاسمة، عانى ليفربول من صعوبة في إيجاد إيقاعه، ليخسر في النهاية بنتيجة 2-0 في ملعب «بارك دي برانس».

بعد صافرة النهاية، شوهد صلاح وهو يقوم بتمارين التهدئة على أرض الملعب بينما توجه زملاؤه إلى غرفة الملابس. على الرغم من خيبة أمله الواضحة، ظهر الجناح لفترة وجيزة بالقرب من منصة TNT Sports بجانب الملعب لتحية قائدي ليفربول السابقين ستيفن جيرارد وستيف مكمانامان، بالإضافة إلى المذيعة لورا وودز. ومع ذلك، كان صلاح واضحًا بشأن إمكانية التحدث أمام الكاميرا، حيث كان المصري غير راغب بشكل واضح في الإدلاء بأي تصريحات. رفض بأدب ولكن بحزم إجراء أي مقابلة، وسارع جيرارد، الذي كان يعمل كمحلل للمباراة، للدفاع عن المهاجم.

قال جيرارد لـ TNT Sports: "[سيكون] محبطًا". "سيجلس هناك وهو يفكر في أنه كان سيثق بنفسه للتأثير على هذه المباراة وتحسين سيرها، بالتأكيد من الناحية الهجومية. سيكون حزينًا ومحبطًا بعض الشيء. لكن الفضل يعود إليه لأنه بقي هناك وقام ببعض الجري الإضافي. في ذهنه، هو بالفعل يفكر في فولهام ويقوم بعمل إضافي، مما يظهر الاحترافية والعقلية التي تتعامل معها"، أضاف القائد الأسطوري السابق للنادي.