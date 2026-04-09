فيديو: محمد صلاح، الذي بدا محبطًا، يرفض رفضًا قاطعًا إجراء مقابلة بعد قرار أرني سلوت المثير للجدل بإبقائه على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان

أعرب محمد صلاح بوضوح عن إحباطه عقب هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. ورفض النجم المصري إجراء أي مقابلات إعلامية بعد خسارة فريقه بنتيجة 2-0 على ملعب بارك دي برانس، رغم أنه ألقى التحية على ستيفن جيرارد على خط التماس.

    كانت الأجواء في ملعب «بارك دي برانس» ثقيلة على صلاح، الذي وجد نفسه يشاهد المباراة من على مقاعد البدلاء. بعد أن اتخذ آرني سلوت قرارًا جريئًا بإبقاء الجناح الهداف على مقاعد البدلاء في هذه المواجهة الأوروبية الحاسمة، عانى ليفربول من صعوبة في إيجاد إيقاعه، ليخسر في النهاية بنتيجة 2-0 في ملعب «بارك دي برانس».

    بعد صافرة النهاية، شوهد صلاح وهو يقوم بتمارين التهدئة على أرض الملعب بينما توجه زملاؤه إلى غرفة الملابس. على الرغم من خيبة أمله الواضحة، ظهر الجناح لفترة وجيزة بالقرب من منصة TNT Sports بجانب الملعب لتحية قائدي ليفربول السابقين ستيفن جيرارد وستيف مكمانامان، بالإضافة إلى المذيعة لورا وودز. ومع ذلك، كان صلاح واضحًا بشأن إمكانية التحدث أمام الكاميرا، حيث كان المصري غير راغب بشكل واضح في الإدلاء بأي تصريحات. رفض بأدب ولكن بحزم إجراء أي مقابلة، وسارع جيرارد، الذي كان يعمل كمحلل للمباراة، للدفاع عن المهاجم.

    قال جيرارد لـ TNT Sports: "[سيكون] محبطًا". "سيجلس هناك وهو يفكر في أنه كان سيثق بنفسه للتأثير على هذه المباراة وتحسين سيرها، بالتأكيد من الناحية الهجومية. سيكون حزينًا ومحبطًا بعض الشيء. لكن الفضل يعود إليه لأنه بقي هناك وقام ببعض الجري الإضافي. في ذهنه، هو بالفعل يفكر في فولهام ويقوم بعمل إضافي، مما يظهر الاحترافية والعقلية التي تتعامل معها"، أضاف القائد الأسطوري السابق للنادي.

    واضطر سلوت إلى تبرير اختياره لتشكيلة الفريق في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، معترفًا بأن ظروف المباراة أجبرته على اتخاذ قرار بعدم إشراك صلاح. وأكد المدرب الهولندي أن المراحل الأخيرة من المباراة تطلبت صلابة دفاعية بدلاً من البراعة الهجومية، مما دفعه إلى الحفاظ على لياقة صلاح استعدادًا لجدول المباريات المحلية.

    وأوضح سلوت: "أعتقد أن الأمر في الجزء الأخير من المباراة كان يتعلق بالصمود أكثر من وجود فرصة لتسجيل هدف". "نعم، لا أحد يعلم، لأننا في الموسم الماضي سجلنا هدفاً قبل خمس دقائق من النهاية، عن طريق هارفي إليوت، عندما قمت باستبدال مو". لكن أعتقد أننا قضينا 20 إلى 25 دقيقة في الدفاع فقط. ومو لاعب ذو جودة عالية، لكن لكي يقضي 20 إلى 25 دقيقة في الدفاع داخل منطقة الجزاء، أعتقد أنه من الأفضل له أن يحافظ على طاقته من أجل المباريات العديدة التي تنتظرنا في الأسابيع المقبلة".

    بعد استبعاده من مباراة باريس سان جيرمان، يتطلع صلاح إلى المشاركة أساسيًا وإحداث تأثير كبير عندما يواجه ليفربول فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، تليها مباراة الإياب ضد الباريسيين في أنفيلد الأسبوع المقبل.

