فيديو: ليونيل ميسي يسجل الهدف رقم 71 من ركلة حرة في مسيرته ليتفوق على أسطورة البرازيل بيليه، بينما يقع حارس مرمى نادي نيويورك سيتي مات فريز في موقف محرج للغاية

حقق فريق إنتر ميامي انطلاقة قوية في موسم 2026 لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، حيث حصد عشر نقاط من مبارياته الخمس الأولى ليحتل المركز الثالث في المؤتمر الشرقي خلف المتصدرين ناشفيل إس سي ونيويورك سيتي إف سي، الذي كان خصمه يوم الأحد.

شهد ملعب يانكي ستاديوم مباراة مثيرة، حيث منح غونزالو لوجان التقدم لميامي في الدقيقة الرابعة قبل أن يرد نيويورك ويتقدم بفضل هدفي نيكولاس فرنانديز وأغوستين أوجيدا. لكن التقدم لم يدم طويلاً للفريق المضيف، حيث تقدم ميسي ليسجل من مسافة بعيدة، بعد أن ارتطمت ركلته الحرة بالدفاع وتسللت إلى شباك الحارس مات فريز.

كانت تلك لحظة إلهام أخرى من بطل كأس العالم الأرجنتيني، حيث حصد ميامي النقاط بفضل هدف الفوز الذي سجله المدافع ميكايل في الدقيقة 74.