فيديو: «لقد تعرضت لمذبحة» - بيب جوارديولا يحاكي تعرضه لإطلاق النار بينما يدافع مدرب مانشستر سيتي بشدة عن تكتيكاته

وأشار جوارديولا إلى أنه بسبب تاريخه الطويل في هذه البطولة، غالبًا ما يتعرض لانتقادات كلما خسر مانشستر سيتي على المسرح الأكبر، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام تهاجمه إذا سارت الأمور على نحو سيئ. وقال: "أدير هذه المسابقة منذ 17 عامًا، وفي كل مرة أخسر فيها، يا إلهي. بيو، بيو، بيو"، محاكيًا صوت إطلاق النار. "لقد تعرضت لمذبحة. اسمعوا، لعبت نهائي دوري أبطال أوروبا بدون فرناندينيو ورودري كلاعبين وسط دفاعيين ضد تشيلسي. هل تعتقدون أن هذا أمر طبيعي؟ لا، بصراحة. لعب [إلكاي] غوندوغان في تلك اللحظة. لقد دمرت. كنت أعرف كيف يلعب رودري وفيرناندينيو، لم يكن رودري الذي قابلناه بعد ذلك، وفي المراكز الأخرى هناك في كثير من الأحيان العديد من القرارات التي تتخذ لأسباب عديدة جدًا، تتعلق بكيفية تعاملك مع الضغط وغير ذلك. يمكنني شرح ذلك، لكن هل سيقنعك هذا في المرة القادمة؟"