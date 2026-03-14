فيديو: لحظة غريبة يعلق فيها الحكم وسط تجمع لاعبي تشيلسي قبل مباراة نيوكاسل

أوضح ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، أن هذا الطقس المحدد، الذي أصبح سمة مميزة في الأسابيع الأخيرة، لم ينشأ من مقاعد البدلاء. وعقب تجمع مماثل قبل الفوز على أستون فيلا، أوضح المدرب أن اللاعبين هم من يقودون هذا التعبير عن الوحدة لتعزيز المسؤولية الجماعية.

وفي معرض حديثه عن هذه الروتين، قال روزينيور: "لا، لم تكن [فكرتي]. جاءت الفكرة من اللاعبين، وأنا أحبها حقًا لأنهم يظهرون الوحدة والتكاتف والروح، وأعتقد أنك بحاجة إلى ذلك. قبل أي شيء، قبل أن تبدأ الحديث عن التكتيكات أو الأنظمة، تحتاج إلى مجموعة من اللاعبين المستعدين للركض والقتال من أجل بعضهم البعض."