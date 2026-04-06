فيديو: لامين يامال يسجل هدفاً في مباراة مثيرة بدوري "كينغز ليغ" بينما يشاهده زملاؤه في برشلونة فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني

انتقل نجم برشلونة الشاب لامين يامال يوم الأحد من ملعب «سبوتيفاي كامب نو» إلى «كوبرا أرينا» ليشغل منصب الرئيس بالنيابة لفريقه «لا كابيتال» في دوري «كينغز ليغ». وبحضور زميليه في برشلونة فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو، تقدم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لتسديد ركلة جزاء تحت ضغط شديد، مما ألهم فريقه لتحقيق فوز دراماتيكي بنتيجة 8-7 بعد أن كان متأخرًا في النتيجة أمام فريق «بورسينوس» بقيادة إيباي يانوس.