تحولت ملعب «كوبرا أرينا» إلى معقل للبلوغرانا في 5 أبريل، حيث احتل يامال مركز الصدارة في مسابقة كرة القدم السباعية المبتكرة التي أطلقها جيرارد بيكيه. وبعد أن شاهد المباراة من المقصورة الخاصة بكبار الشخصيات، نزل الجناح إلى الملعب ليقوم بتنفيذ "ركلة جزاء الرئيس" بشكل مثالي أمام الحارس المخضرم توميو نادال. وقد وفرت هذه اللمسة الحاسمة الزخم اللازم لفريق "لا كابيتال" ليحقق فوزاً بنتيجة 8-7، توج بهدف ذهبي حاسم سجله سيرجي فيفيس أمام الجماهير المبهورة.
فيديو: لامين يامال يسجل هدفاً في مباراة مثيرة بدوري "كينغز ليغ" بينما يشاهده زملاؤه في برشلونة فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو
يامال يُلهم العودة
استمرار الأداء المتميز
يأتي ظهور يامال في عالم كرة القدم السباعية في خضم موسم مذهل سجل خلاله 21 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة مع برشلونة. وكان لأدائه المتميز دور حاسم في دفع العملاق الكتالوني إلى التقدم بفارق سبع نقاط على ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مع بقاء ثماني مباريات فقط على نهاية الموسم. وقد أتاح هذا الانشغال المؤقت بعيداً عن ضغوط الموسم المكثف للمهاجم المتميز فرصة لإظهار ثقته الهائلة وإمتاع الجماهير.
اختبار النخبة الأوروبية
يعود يامال وزملاؤه في برشلونة لتركيز اهتمامهم على المرحلة الحاسمة من الموسم الاحترافي. يستعد العملاق الكتالوني لمواجهة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 8 أبريل على ملعب كامب نو. وستُحسم هذه المواجهة الأوروبية الحاسمة بعد ستة أيام، عندما يلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب الميتروبوليتانو.