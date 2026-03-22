فيديو: لاعبو برشلونة يكرمون رونالدينيو بشكل خاص بمناسبة عيد ميلاد أسطورة النادي السادس والأربعين
تكريم يبعث على الحنين في ملعب كامب نو
نشر الحساب الرسمي لبرشلونة على منصة «إكس» مقطع فيديو قبل المباراة يظهر فيه اللاعبون وهم يحملون قميصاً يحمل اسم رونالدينيو والرقم 10. وعقب هذا التكريم عبر الإنترنت، غمرت مشاعر الحنين إلى الماضي جماهير الملعب أثناء فترة الإحماء. فقد خرج فريق هانسي فليك مرتدياً القميص الكلاسيكي، الذي يحاكي القميص الذي كان يرتديه المهاجم خلال فترة تألقه السحرية مع النادي. لم يكن العديد من النجوم الحاليين، بما في ذلك جافي ولامين يامال وبو كوبارسي، قد ولدوا بعد عندما وصل رونالدينيو في عام 2003. تسلط هذه الفجوة بين الأجيال الضوء على الإرث الدائم لرجل سجل 94 هدفاً في 207 مباراة في جميع المسابقات مع العملاق الكتالوني.
مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات في كاتالونيا
خلال فترة بقائه التي استمرت خمس سنوات، أثبت المهاجم أنه أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير وأحد أعظم اللاعبين في التاريخ. حصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2005، كما اختارته الفيفا كأفضل لاعب في العالم مرتين. علاوة على ذلك، قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين ورفع كأس دوري أبطال أوروبا في موسم 2005-2006. وبعيداً عن الألقاب، أعاد ابتسامته المعدية وأسلوبه "جوغا بونيتو" تعريف كرة القدم الحديثة. وأرست أدائه الأساس لعصر من الهيمنة غير المسبوقة، حيث حول فريقاً يعاني من صعوبات إلى أحد عمالقة أوروبا.
رمز عالمي ونجاح دولي
لم يقتصر تألقه على إسبانيا فحسب. فعلى الصعيد الدولي، خاض 97 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وسجل 33 هدفاً. ظهر لأول مرة في يونيو 1999، وفاز بكأس أمريكا الجنوبية في العام نفسه. وفي عام 2002، لعب دوراً حاسماً في فوز البرازيل بكأس العالم. على مستوى الأندية، حقق نجاحاً كبيراً في إيطاليا، حيث فاز بالدوري مع ميلان، وفاز بكأس ليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو في عام 2013. طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات، والتي شملت فترات مع باريس سان جيرمان وفلامنغو، قدم باستمرار لحظات سحرية خالصة.
ماذا ينتظر برشلونة بعد ذلك؟
في أعقاب الاحتفالات الحماسية، حقق رجال فليك فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على رايو فايكانو. ويبقيهم هذا الفوز الحاسم في صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 29 مباراة، متقدمين بفارق مريح عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يملك 66 نقطة بعد أن خاض مباراة أقل. وفي المستقبل، ينتظر متصدر الدوري جدول مباريات صعب. سيواجه الفريق أتلتيكو مدريد خارج أرضه في 4 أبريل في الدوري الإسباني، قبل أن يستضيفه بعد أربعة أيام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تلي ذلك مباراة محلية ضد إسبانيول في 11 أبريل، قبل مباراة الإياب الأوروبية الحاسمة ضد أتلتيكو في 14 أبريل.
