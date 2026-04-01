فيديو: كريستيانو رونالدو يسجل هدفاً مذهلاً بضربة كعب في تدريبات النصر قبل عودته إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين
عودة قوية في الرياض
عاد رونالدو إلى التدريبات الكاملة مع فريق «النصر» بعد تعافيه من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب خلال فترة التوقف الدولية. وقد بدد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا المخاوف بشأن لياقته البدنية بإكماله حصة التدريب يوم الثلاثاء دون أي قيود. واحتفالاً بعودته، انتشر مقطع فيديو للمهاجم الأسطوري على نطاق واسع بعد أن سجل هدفًا جريئًا بضربة كعب خلال التدريبات.
مسيرة النصر الحاسمة نحو اللقب
تأتي عودة المهاجم المخضرم إلى كامل لياقته البدنية في لحظة حاسمة، حيث يسعى فريق «النصر» إلى ترسيخ مكانته على قمة الدوري السعودي للمحترفين خلال المرحلة الأخيرة من الموسم. وستساعد الفوز يوم الجمعة المقبل على النجمة فريق الرياض العملاق على الحفاظ على سيطرته القوية على الصدارة، مما يبقيه في صدارة الترتيب بفارق كبير عن مجموعة من الفرق التي تطارده بلا هوادة، ومن بينها منافساه على اللقب الهلال والأهلي. ومن المتوقع أن يقود رونالدو هجوم النصر.
- Getty/GOAL
الأنظار تتجه نحو كأس العالم 2026
وبصرف النظر عن طموحاته المباشرة مع ناديه، فإن المهاجم الأسطوري يدير حملته البدنية بدقة متناهية لضمان وصوله إلى كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال في أفضل حالاته البدنية. ويهدف هذا النهج المدروس في نظام التعافي والتدريب إلى تحقيق التوازن بين الهيمنة على الصعيد المحلي والقدرة على التحمل اللازمة لقيادة منتخب البرتغال في أمريكا الشمالية.