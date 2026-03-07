كان الشياطين الحمر في حالة مزاجية جامحة طوال المباراة، وحققوا تقدمًا ساحقًا بنتيجة 5-1 مع بروز غابرييل في مركز الصدارة. كان هدفه الأول في ذلك المساء عرضًا لجرءة فنية خالصة، حيث سدد الكرة من مسافة 25 ياردة بتسديدة انحرفت مسارها. انخفضت الكرة بشكل مثير في الهواء، واصطدمت بالجزء السفلي من العارضة قبل أن تستقر في شباك المرمى، لتعلن بداية عرض فردي مميز. إذا كان هدفه الأول عرضًا لتقنية ذكية، فإن هدفه الثاني كان تحفة فنية من حيث المهارة الفردية والقوة الخام. تغلب الشاب على مدافعين بمهارة قبل أن يسدد الكرة في الزاوية العليا من مسافة 25 ياردة. كانت تلك سلسلة من الحركات تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من أبرز لقطات رونالدو، حيث جمعت بين حركة القدمين الرشيقة لتفادي المراقبين والتسديدة القوية التي سكنت الشباك. الجرأة المطلقة في التسديد من مسافة بعيدة، بعد مراوغة ناجحة، تقول الكثير عن ثقته العالية بنفسه.