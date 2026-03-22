فيديو: فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام يتعرضان لصيحات استهجان وصيحات سخرية شديدة خلال فعالية "دوري المقاتلين المحترفين" (PFL) للفنون القتالية المختلطة في مدريد

حضر فينيسيوس فعالية "دوري المقاتلين المحترفين" (PFL) برفقة زميليه في الفريق تيبو كورتوا وجود بيلينغهام، على أمل الاستمتاع بالمباريات من الصف الأمامي، لكن الأجواء تغيرت بشكل جذري عندما ركزت كاميرات الصالة عليهم. وعندما ظهرت صورتهم على الشاشات العملاقة بالصالة، انطلقت صيحات الاستهجان والصفير من الجمهور. سرعان ما انتشر الحادث على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما سلط الضوء على الانقسام الواضح في الآراء التي يثيرها اللاعبون خارج ملعب سانتياغو برنابيو، وحتى داخل مدينة مدريد نفسها.

على الرغم من شدة الصيحات والضغط من آلاف الأشخاص، حاول لاعبو ريال مدريد الحفاظ على رباطة جأشهم طوال الوقت. لم يبدِ فيني، الذي اعتاد أن يكون هدفاً للانتقادات في مختلف الملاعب الإسبانية، أي علامات على الانزعاج أو المواجهة تجاه المدرجات، وحافظ على موقفه الاحترافي بينما كانت الكاميرات تتابع كل تحركاته. في المقابل، حظي كورتوا بتصفيق حار.