فيديو: فيل فودن يثبت أنه بارع في لعبة السهام، حيث سجل نجم مانشستر سيتي رقماً مذهلاً بلغ 180 نقطة في اليوم الذي زار فيه لوك ليتلر معسكر المنتخب الإنجليزي
فودن يستعيد مستواه في سانت جورج بارك
وقد شهد هذا الإنجاز المذهل العديد من زملاء فودن في الفريق، حيث شوهد كل من جون ستونز وهارفي بارنز وهم ينظرون باندهاش بينما استقرت السهم الثالث في منطقة الثلاثين. وبينما أظهر فودن مهارته في رمي السهام، كان حارس مرمى نيوكاسل يونايتد آرون رامسديل هو من توج في النهاية بطلاً للمعسكر، وحظي بإشادة كبيرة من النجم المحترف الذي حضر الحدث.
ليتلر معجب بموهبة «الأسود الثلاثة»
استمتع ليتلر، المشجع المخلص لمانشستر يونايتد، بفرصة الانتقال من مسرح السهام الكبير إلى معسكر تدريب منتخب إنجلترا. وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بعد الحدث: "كان حلمًا بالنسبة لي كعشاق كرة القدم أن آتي إلى هنا لأرى المرافق، وألتقي بجميع اللاعبين، وأجلس معهم لتناول العشاء والضحك معهم". وقد شكّل هذا التفاعل تسلية مرحب بها للفريق خلال فترة المباريات الدولية المزدحمة.
وكشف نجم السهام الصاعد أن حتى المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا توماس توخيل كان حريصاً على اختبار مهارات اللاعبين. "لعبنا قليلاً من لعبة السهام - أثناء إحماء اللاعبين، طلب مني توماس توخيل أن أعطي هؤلاء الأولاد درساً! هناك إمكانات جيدة لدى فيل فودن وآرون رامسديل. وكان لدى جيمس ترافورد بعض المهارة أيضاً. أما البقية فلم يكونوا على نفس المستوى! تمنيت الحظ السعيد للفتيان هذا الصيف - لنأمل أن يتمكنوا من تحقيق الفوز"، أضاف ليتلر.
- AFP
تغيير تشكيلة الفريق قبل مباريات ويمبلي
ظلت الأجواء في المركز الوطني لكرة القدم مبهجة رغم الاستعدادات الجادة الجارية للمباريات الودية المقبلة. ومن المقرر أن تواجه إنجلترا أوروغواي واليابان في ويمبلي في إطار استمرار استعداداتها لكأس العالم 2026 تحت قيادة توخيل. ومع ذلك، شارك في بطولة رمي السهام عدد أقل قليلاً من المعتاد بسبب تنظيم أعباء العمل على مستوى الفريق.
وتغيب 11 لاعباً من تشكيلة توخيل عن احتفالات المساء بعد منحهم راحة استعداداً لمباراة أوروغواي. ولم يحضر نجوم بارزون مثل هاري كين وديكلان رايس إلى مقر بيرتون للمشاركة في البطولة، حيث تم منحهم إجازة بسبب عدد الدقائق الكبير الذي لعبوه بالفعل على مستوى الأندية حتى الآن هذا الموسم.