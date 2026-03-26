فيديو: فيل فودن يثبت أنه بارع في لعبة السهام، حيث سجل نجم مانشستر سيتي رقماً مذهلاً بلغ 180 نقطة في اليوم الذي زار فيه لوك ليتلر معسكر المنتخب الإنجليزي

استمتع ليتلر، المشجع المخلص لمانشستر يونايتد، بفرصة الانتقال من مسرح السهام الكبير إلى معسكر تدريب منتخب إنجلترا. وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بعد الحدث: "كان حلمًا بالنسبة لي كعشاق كرة القدم أن آتي إلى هنا لأرى المرافق، وألتقي بجميع اللاعبين، وأجلس معهم لتناول العشاء والضحك معهم". وقد شكّل هذا التفاعل تسلية مرحب بها للفريق خلال فترة المباريات الدولية المزدحمة.

وكشف نجم السهام الصاعد أن حتى المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا توماس توخيل كان حريصاً على اختبار مهارات اللاعبين. "لعبنا قليلاً من لعبة السهام - أثناء إحماء اللاعبين، طلب مني توماس توخيل أن أعطي هؤلاء الأولاد درساً! هناك إمكانات جيدة لدى فيل فودن وآرون رامسديل. وكان لدى جيمس ترافورد بعض المهارة أيضاً. أما البقية فلم يكونوا على نفس المستوى! تمنيت الحظ السعيد للفتيان هذا الصيف - لنأمل أن يتمكنوا من تحقيق الفوز"، أضاف ليتلر.







