قدمت مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مباراة كلاسيكية في العاصمة الفرنسية، على الرغم من أنها انتهت بخيبة أمل لفريق تشيلسي. تبادل باريس سان جيرمان والبلوز الضربات بلا هوادة في مباراة مسلية للغاية أظهرت كرة قدم هجومية قاتلة. افتتح برادلي باركولا التسجيل في وقت مبكر، لكن مالو غوستو رد على ذلك بعد فترة وجيزة.

استمرت المباراة متأرجحة، حيث أعاد أوسمان ديمبيلي التقدم للباريسيين قبل الاستراحة، لكن إنزو فرنانديز أدرك التعادل ببراعة في الدقيقة 57. عند النتيجة 2-2، بدا الزخم متوازناً، وبدا تشيلسي قادراً تماماً على تحقيق نتيجة ثمينة خارج أرضه أمام الهجوم القوي للويس إنريكي قبل أن تحل الكارثة.