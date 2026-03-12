Goal.com
فيديو: فيليب يورغنسن يتجاهل ريس جيمس بينما قائد تشيلسي يوبخ الحارس الكارثي لرفضه التصفيق للجماهير بعد هزيمة باريس سان جيرمان

شوهد قائد تشيلسي ريس جيمس يتجادل مع فيليب يورجنسن بعد هزيمة فريقه 5-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وبدا أن الحارس تجاهل مطالب قائده بالتحية على المشجعين الذين سافروا لمؤازرة الفريق بعد الأداء الكارثي في ملعب بارك دي برانس.

  • توتر بعد صافرة النهاية في باريس

    سادت أجواء متوترة في العاصمة الفرنسية بعد أن تحطمت طموحات تشيلسي الأوروبية. بعد الهزيمة المذلة للبلوز 5-2 أمام باريس سان جيرمان، حاول جيمس قيادة فريقه إلى مدرجات المشجعين ليشكرهم، لكن حارس المرمى رفض ذلك بشكل صارخ.

    يورجنسن، الذي ارتكب خطأ فادحًا أدى إلى هدف فيتينا الذي غير مجرى المباراة، بدا عازمًا على التوجه مباشرة إلى النفق. التقطت الكاميرات جيمس، لاعب المنتخب الإنجليزي، وهو يوبخ حارس المرمى، من الواضح أنه كان محبطًا من عدم احترام الدنماركي للجماهير التي أنفقت الكثير من المال للسفر إلى باريس لمشاهدة الهزيمة الساحقة.

  • شاهد المقطع

  • جيمس يدافع عن يورغنسن

    عكس التوتر على أرض الملعب الإحباط الذي ساد على مقاعد البدلاء بعد أن ساعد خطأ يورجنسن عند النتيجة 2-2 الفريق المضيف على تحقيق الفوز. على الرغم من الخلافات، سعى جيمس إلى إظهار الوحدة عندما تحدث إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية.

    وقال لـ TNT Sports: "هذه هي كرة القدم، هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها. إذا لعبت من الخلف، فستحدث أخطاء. الجميع في الفريق يتفهم ذلك. هذه هي الطريقة التي يريد المدرب أن نلعب بها. نحن ندعم فيليب تمامًا".

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    أسئلة حول المركز الأول

    هذه الهزيمة أعادت إحياء الجدل حول ترتيب حراس المرمى الذي وضعه ليام روزينيور. مع وجود روبرت سانشيز على مقاعد البدلاء، أثار الأداء الضعيف لجورجنسن انتقادات حادة من الكثيرين، بما في ذلك المشجعين.

    يواجه تشيلسي الآن تحديًا صعبًا حيث يتعين عليه تعويض فارق ثلاثة أهداف أمام باريس سان جيرمان في مباراة الإياب. ومع ذلك، عليه أيضًا التركيز على مواصلة الكفاح من أجل احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل البلوز المركز الخامس، متساوياً في النقاط مع ليفربول (48)، وثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد وأستون فيلا، اللذين يتفوقان عليه. قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل، سيستضيف روزينيور فريق نيوكاسل في الدوري، مع تطور قصة فرعية مثيرة للاهتمام حول ما إذا كان روزينيور سيقرر إعادة سانشيز إلى التشكيلة.

