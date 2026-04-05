تعكس المواجهة على أرض الملعب الإحباط الداخلي الذي يتصاعد داخل الفريق، لا سيما بالنسبة للاعب الأبرز فيه. يمكن القول إن زوبوسلاي كان النجم الرئيسي لليفربول هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وبلغت مدة لعبه 3938 دقيقة. وفي حديثه بعد الهزيمة الثقيلة، لم يتردد في تقييمه. "نحن نخوض موسمًا كارثيًا. إذا لم نستيقظ على الفور، فسوف نُقصى أيضًا من دوري أبطال أوروبا. علينا أن ننظر في المرآة ونسأل أنفسنا ما إذا كنا نبذل قصارى جهدنا من أجل هذا القميص. ما أظهرناه اليوم غير مقبول لنادٍ مثل ليفربول"، صرح بذلك بحزم.